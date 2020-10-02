Британія ввела санкції проти будівельників Кримського мосту

Великобританія ввела санкції проти осіб і структур, пов'язаних з будівництвом Кримського мосту.

Про це йдеться в оприлюдненому пресрелізі британського Мінфіну.

У санкційний список увійшли генеральний директор "Гранд Сервіс Експрес" Олександр Ганов і заступник гендиректора інфраструктурних проєктів компанії "Стройгазмонтаж" Леонід Риженькін. Крім цього, під санкції підпали "Ленпромтранспроект", Дирекція з будівництва залізниці Беркакит-Томмот-Якутськ, Кримська залізниця, Кримська перша страхова компанія.

Відзначається, що активи, що належать цим особам і структурам, у британській юрисдикції будуть заморожені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 вересня посли ЄС схвалили санкції проти двох осіб і чотирьох компаній, відповідальних за будівництво Кримського мосту.