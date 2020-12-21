Британія може залишитися без їжі і вакцини через ізоляцію
У Великій Британії можуть швидко спорожніти полиці супермаркетів, після того як Франція ввела заборону на в'їзд вантажівок через виявлення мутованого штаму коронавірусу.
Порт Дувра вже закритий на наступні 48 годин для всіх вантажних автомобілів, що виїжджають з Британії. Про це повідомляє Daily Mail.
Заборона не поширюється на перевізників, які прибувають з Франції. Однак далекобійники можуть відмовитися від поїздок, щоб не залишитися в країні на карантин.
Через Дувр щодня проїжджає 10 тисяч вантажівок, що становить 20% всіх товарів, що ввозяться і продаються у Великій Британії.
Також є побоювання, що криза може порушити постачання вакцини від коронавірусу Pfizer/ BioNTech. Якщо заборона на в'їзд вантажівок триватиме понад 48 годин, то Британії доведеться задіяти військові літаки для перевезення продовольства.
Також прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив про намір незабаром провести кризові переговори з міністрами в зв'язку зі значними порушеннями в районі портів Ла-Маншу.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У Британії виявили новий штам COVID-19, який почав поширюватися швидше, ніж інші відомі до цього.
Через небезпеку поширення мутованого вірусу британський уряд надумав закрити Лондон і південно-східні області країни, заборонивши будь-які пересування за межі цих регіонів. Так, У Лондоні, Уельсі й Шотландії було введено найвищий 4-й рівень обмежень.
З’явилася інформація, нібито "мутант" B.1.1.7 здатний поставити розробку вакцини проти COVID-19 під загрозу. Однак британський прем'єр Борис Джонсон запевнив, що нині немає даних про те, що новий штам коронавірусу викликає більш важкі форми захворювання.
У Британії 20 грудня було зафіксовано рекордну кількість заражених коронавірусом за добу – 35 928 людей. Це трапилося на тлі поширення нового типу інфекції, який є більш заразним.
Пізніше Франція, Італія, Ізраїль й низка інших країн перекрили авіасполучення з Британією.