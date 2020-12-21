Британія може залишитися без їжі і вакцини через ізоляцію

У Великій Британії можуть швидко спорожніти полиці супермаркетів, після того як Франція ввела заборону на в'їзд вантажівок через виявлення мутованого штаму коронавірусу.

Порт Дувра вже закритий на наступні 48 годин для всіх вантажних автомобілів, що виїжджають з Британії. Про це повідомляє Daily Mail.

Заборона не поширюється на перевізників, які прибувають з Франції. Однак далекобійники можуть відмовитися від поїздок, щоб не залишитися в країні на карантин.

Через Дувр щодня проїжджає 10 тисяч вантажівок, що становить 20% всіх товарів, що ввозяться і продаються у Великій Британії.

Також є побоювання, що криза може порушити постачання вакцини від коронавірусу Pfizer/ BioNTech. Якщо заборона на в'їзд вантажівок триватиме понад 48 годин, то Британії доведеться задіяти військові літаки для перевезення продовольства.

Також прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив про намір незабаром провести кризові переговори з міністрами в зв'язку зі значними порушеннями в районі портів Ла-Маншу.

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