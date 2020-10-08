Британія і Нідерланди введуть санкції проти Росії через Навального

Великобританія і Нідерланди повністю підтримали вимоги Франції та Німеччини щодо введення санкцій проти Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

"Не існує іншого правдоподібного пояснення отруєння Навального, крім втручання Росії. На наступному засіданні Європейської ради ми підтримаємо заклик до санкцій", – написав міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок у Twitter.

Він акцентував на неприпустимості використання хімічної зброї.

Одночасно з цим голова МЗС Великобританії Домінік Рааб також зазначив, що немає іншого пояснення отруєння, крім "відповідальності Росії за цей жахливий напад".

"Ми будемо працювати разом із міжнародними партнерами, щоб просувати санкції проти російських посадовців, відповідальних за цей злочин, а також проти тих, хто брав участь у розробленні хімічної зброї "Новачок", – йдеться у заяві Рааба, опублікованій на сайті британського уряду.

Нагадаємо, що Німеччина і Франція готують пакет санкцій проти Росії через отруєння Олексія Навального. Обмежувальні заходи можуть зачепити зокрема й офіцерів Головного управління Генштабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ (Головне розвідувальне управління).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російського опозиціонера отруїли 20 серпня. З Росії його направили в стані штучної коми в Німеччину. В середині вересня Навального виписали з клініки в Берліні.

Мністр закордонних справ Німеччини заявив, що Євросоюз обов'язково введе проти Росії санкції, якщо ОЗХЗ підтвердить дані про отруєння Навального "Новачком".