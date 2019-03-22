Brexit вдарив по долару: американська валюта впала

Долар знизився до кошика основних валют у п'ятницю, 22 березня, після отримання згоди Європейського Союзу про відтермінування Brexit.

Зокрема, індекс долара до валютного кошика знизився на 0,2% до 96,29, передає "Сегодня".

Одночасно з цим відповідне рішення європейських лідерів позитивно вплинуло на курс фунта стерлінгів, який додав 0,3% і виріс до 1,31 долара. За день до цього він опустився до позначки 1,3 долара.

Американська валюта торгувалася без різких коливань до ієни на рівні 110,80. Євро додав 0,04% до 1,14 долара після зниження приблизно на 0,3% на попередній сесії.

Банк Англії залишив ставки без змін, зазначивши, що більшість компаній відчувають себе максимально готовими до виходу Великобританії з ЄС без угоди. Водночас ЦБ визнав, що Brexit вдарить по зростанню економіки і робочих місць.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 березня лідери ЄС на саміті в Брюсселі ухвалили офіційне рішення щодо перенесення терміну виходу Великобританії з об'єднання.

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