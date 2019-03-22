Brexit вдарив по долару: американська валюта впала

Долар знизився до кошика основних валют у п'ятницю, 22 березня, після отримання згоди Європейського Союзу про відтермінування Brexit.
Зокрема, індекс долара до валютного кошика знизився на 0,2% до 96,29, передає "Сегодня".
Одночасно з цим відповідне рішення європейських лідерів позитивно вплинуло на курс фунта стерлінгів, який додав 0,3% і виріс до 1,31 долара. За день до цього він опустився до позначки 1,3 долара.
Американська валюта торгувалася без різких коливань до ієни на рівні 110,80. Євро додав 0,04% до 1,14 долара після зниження приблизно на 0,3% на попередній сесії.
Банк Англії залишив ставки без змін, зазначивши, що більшість компаній відчувають себе максимально готовими до виходу Великобританії з ЄС без угоди. Водночас ЦБ визнав, що Brexit вдарить по зростанню економіки і робочих місць.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей офіційно попросила відкласти вихід країни з Євросоюзу (Brexit).
Голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що коротке перенесення дати Brexit можливе за умови, що британський парламент схвалить угоду про вихід із блоку.
15 січня 2019 року парламент вперше відхилив план Мей щодо виходу з ЄС.
12 березня парламентарі знову відхилили план виходу, запропонований прем'єр-міністром.
13 березня Парламент Великобританії проголосував проти виходу з Європейського Союзу без укладання угоди.
21 березня лідери ЄС на саміті в Брюсселі ухвалили офіційне рішення щодо перенесення терміну виходу Великобританії з об'єднання.
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