Brent у піке: світові ціни на нафту впали до нового мінімуму

Ціни на нафту еталонних марок у середу, 20 листопада, впали в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 60,75 $/барель, що на 2,9% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) впав на 2,8% – до 55,52 $/барель.

Котирування Brent впали ICE Futures

Котирування WTI впали ICE Futures

Також ціна російської нафти Urals знизилася на 2,6% до 57,87 $/барель.

Ціна нафти Urals знизилася Maanimo

Вартість сировини впала до двотижневих мінімумів через ознаки зростання запасів у США, передає "Інтерфакс".

Зокрема, Американський інститут нафти повідомив, що товарні запаси в країні минулого тижня збільшилися на 5,95 млн барелів.

Також аналітики прогнозують, що Міненерго США оголосить про зростання запасів на 1,5 млн барелів.

Крім того, тиск на котирування вчинили повідомлення про те, що Росія нібито не має наміру підтримувати більш глибоке обмеження видобутку нафти.

Ціни на нафту еталонних марок в середу, 20 листопада, впали в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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