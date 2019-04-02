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Брав мільйони: чиновник міськради Львова погорів на великому хабарі

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Співробітники Служби безпеки України викрили директора одного з комунальних підприємств Львівської міської ради на вимаганні хабара в 4,7 млн гривень.

Як повідомляє прес-служба СБУ, чиновник організував схему фіктивних поставок вапна, яка повинна була використовуватися для стабільного функціонування станції очищення фільтрату Грибовицького сміттєзвалища.

"За задумом зловмисника планувалося використання тільки третини передбачуваної кількості вапна і отримання керівником КП неправомірної вигоди в розмірі 65% від суми перерахованих коштів за фактично поставлений товар", - повідомили у відомстві.

Брав мільйони: чиновник міськради Львова погорів на великому хабарі

ssu.gov.ua

Також директор КП повинен був отримувати "відкат" з кожного поставленого кілограма вапна.

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Зловмисник вимагав у місцевого підприємця 4,7 млн грн за визнання його переможцем відкритих торгів та укладення з ним договору поставки вапна з подальшою фальсифікацією документації про нібито поставлену продукцію.

Брав мільйони: чиновник міськради Львова погорів на великому хабарі

ssu.gov.ua

"Правоохоронці затримали директора на робочому місці при отриманні частини хабара в сумі понад 400 тис. гривень", - зазначили в СБУ.

Брав мільйони: чиновник міськради Львова погорів на великому хабарі

ssu.gov.ua

Зараз глава одного з комунальних підприємств Львівської міськради перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про повідомлення йому підозри по ч. 3 ст. 368 КК (одержання хабара) та обрання запобіжного заходу. Перевіряється причетність інших чиновників Львівської міськради до схеми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середу, 6 березня, заступника голови Державного агентства водних ресурсів України затримали на гарячому під час отримання хабара.

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УкраїнаЛьвів
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СБУхабарфотографиивидео
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