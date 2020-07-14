Братовбивча війна, – Ляшко про підвищення податків на землю

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко переконаний, що нові податки змусять людей відмовитись від своїх паїв.

Про це він заявив в ефірі каналу "Україна 24", відповідаючи на питання глядача.

"Влада хоче ввести плату по 6 тисяч гривень із гектару (мінімальний податок з гектару складає 1600 грн. – Ред.). Це вони розказують, що всі повинні платити податки. А насправді, вони хочуть добити одноосібників. Майже 5 мільйонів селян в Україні самі обробляють землю – не здають її в оренду. Вони хочуть у цих 5 мільйонів людей забрати землю. Уявіть собі: неважливо заробив ти чи не заробив, посіяв на тому паї чи не посіяв, щороку з гектару 6 тисяч гривень віддай. Середній пай – 2-4 гектари. От 18-24 тисяч на рік треба віддати незрозуміло за що. А в основному власники паїв – пенсіонери", – сказав Ляшко.

Він зазначив, що влада витісняє одноосібників, щоб відновити монопольне становище великих землевласників.

"Це робиться, щоб вбити одноосібників, забрати в них землю для олігархів. От мета влади: добити фермерів-одноосібників, добити село і віддати задарма землю олігархам, які потім за мільярди її продадуть. Я категоричний противник цієї політики. Тому що це, фактично, братовбивча війна на селі. Я не допущу цієї війни, розколу і вбивства села", – підсумував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, група нардепів від "Слуги народу" зареєструвала законопроєкт №3131, в результаті якого кожен власник землі має платити щонайменше 1400 грн за гектар. Це, як вважають парламентарі, дозволить вивести ринок із тіні і наповнити місцеві бюджети на 6-8 млрд грн.