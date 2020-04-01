Брат Єрмака продавав посаду за 5 млн? Лерос "злив" новий компромат

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос заявив, що брат керівника Офісу президента Денис Єрмак просував на посаду голови НАЕК "Енергоатом" Володимира Купчака, вимагаючи за призначення 5 мільйонів.

Відповідні документи він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, в жовтні 2019 року Денис Єрмак надіслав у офіс прем'єр-міністра аналітичну довідку щодо "Енергоатому", в якій рекомендує призначити Купчака на посаду президента НАЕК.

"Подивіться уважно, хто його (Купчака) лобіював у офіційному зверненні до прем'єр-міністра, що відповідає відео, яке я також додаю, де люди, пов'язані з Денисом, обговорюють, як візьмуть із Купчака за посаду п'ять (схоже, що мільйонів)", – написав Лерос.

За словами нардепа, Купчака можуть призначити віцепрезидентом "Енергоатому", оскільки у нього не вистачає мінімально необхідного стажу.

Як писав OBOZREVATEL:

нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос, якого нещодавно звільнили з посади радника президента, опублікував серію відео, які нібито свідчать про причетність до корупції Дениса Єрмака, брата керівника Офісу президента.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак доручив СБУ та ДБР розібратися в скандалі, звинувативши Лероса в наклепі та заявивши, що йому "доведеться відповідати публічно за кожне слово своєї брехні".

Невдовзі журналісти встановили фігурантів записів, які опублікував Лерос.

Спікерка Володимира Зеленського заявила, що президент "не збирається реагувати на кожен пост у Facebook".

Пізніше Лерос пообіцяв опублікувати нові матеріали, що нібито свідчать про корупційні зв'язки глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом можливого зловживання впливом під час призначення осіб на посади в органи державної влади.

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