Брали відкати й крали гроші з бюджету: керівництво Укрдержфонду фермерів підозрюють у корупції

Співробітники прокуратури затримали члена комісії Миколаївського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств на хабарі розміром 40 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства. Силовики зазначають, що операція була проведена у співпраці з Національною поліцією і Службою безпеки України.

Затримання підозрюваного myk.gp.gov.ua

"Підозрюваний вимагав та отримав хабара від одного з керівників фермерського господарства – 10% від суми фінансової допомоги Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Розмір склав 40 тис. гривень", – говорить прокуратура.

Чиновника затримали під час передачі хабара. Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Києві на хабарі $22 000 затримали хірурга Національного інституту трансплантології ім. Шалімова.

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