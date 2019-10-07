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7 жовтня • оновлено в 17:51
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Брали відкати й крали гроші з бюджету: керівництво Укрдержфонду фермерів підозрюють у корупції

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Співробітники прокуратури затримали члена комісії Миколаївського відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств на хабарі розміром 40 тис. гривень.

Про це повідомляє пресслужба відомства. Силовики зазначають, що операція була проведена у співпраці з Національною поліцією і Службою безпеки України.

Затримання підозрюваного

Затримання підозрюваного

myk.gp.gov.ua

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"Підозрюваний вимагав та отримав хабара від одного з керівників фермерського господарства – 10% від суми фінансової допомоги Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Розмір склав 40 тис. гривень", – говорить прокуратура.

Чиновника затримали під час передачі хабара. Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як у Києві на хабарі $22 000 затримали хірурга Національного інституту трансплантології ім. Шалімова.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна Миколаїв
Теги
хабар корупція
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