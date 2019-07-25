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"Бракує грошей до зарплати": в Росії забили на сполох через колосальну бідність

11.1т Читати матеріал російською

У Росії три чверті громадян потребують додаткових коштів до отримання заробітної плати.

При цьому приблизно 40% росіян не вистачає близько 10 тисяч рублів (понад 4 тисячі гривень) до одержуваної зарплати, повідомляють "РІА Новини".

"Приблизно 6,8% громадян потребують додаткових 6-8 тисяч рублів (2,4-3,2 тисячі гривень) до одержуваної зарплати або допомоги, а 8,4% – у 5 тисяч рублів (понад 2 тисячі гривень)", – йдеться у дослідженні сервісу онлайн-кредитування "Робот Займер".

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Експерти додали, що ще 10,2% громадян Російської Федерації необхідно 3-4 тисячі рублів (1,2-1,6 тисячі гривень), а 11,4% – зазвичай не більше 1-2 тисяч рублів (0,4-0,8 тисячі гривень).

Лише чверть росіян не потребує додаткових коштів між зарплатами.

Три чверті росіян потребують додаткових коштів до отримання зарплати

Три чверті росіян потребують додаткових коштів до отримання зарплати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"обоз" докатился до того, что в качестве эксперта ссылается на ростовщическую контору, коей и является "Робот Займер" и которая усиленно льет в уши лохам о том что им срочно надо подзанять деньжат! "обоз" же, с невероятным апломбом, выдает хотелки займера за экспертный анализ финансовой ситуации! ну так я вам, обозникам, помогу - оплатите опрос в любой маркетинговой компании, на тему доходов населения, а в качестве целевой аудитории назовите клиентов клиник по избавлению от наркотической зависимости! то то будет перемога!
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Махно Володимир
Махно Володимир
чем беднее россия тем лучше всему миру! давайте уничтожать россию всем миром! ребята..россию нужно уничтожать всеми возможными и невозможными путями! вернуть ее во времена первобытности! пусть ху-йло сидит с красной кнопкой, но в одни рваных трусах!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Махно Володимир, вставай с дивана и иди в АТО, а то без тебя уже пятый год не могут Россию победить!
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Махно Володимир, продолжайте в том же духе - и будет вам счастье в шалаше.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А сколько вна украине нуждаются в дополнительных средствах между зарплатами и пенсиями чтобы заплатить коммуналку?
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