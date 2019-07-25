"Бракує грошей до зарплати": в Росії забили на сполох через колосальну бідність

У Росії три чверті громадян потребують додаткових коштів до отримання заробітної плати.

При цьому приблизно 40% росіян не вистачає близько 10 тисяч рублів (понад 4 тисячі гривень) до одержуваної зарплати, повідомляють "РІА Новини".

"Приблизно 6,8% громадян потребують додаткових 6-8 тисяч рублів (2,4-3,2 тисячі гривень) до одержуваної зарплати або допомоги, а 8,4% – у 5 тисяч рублів (понад 2 тисячі гривень)", – йдеться у дослідженні сервісу онлайн-кредитування "Робот Займер".

Експерти додали, що ще 10,2% громадян Російської Федерації необхідно 3-4 тисячі рублів (1,2-1,6 тисячі гривень), а 11,4% – зазвичай не більше 1-2 тисяч рублів (0,4-0,8 тисячі гривень).

Лише чверть росіян не потребує додаткових коштів між зарплатами.

Три чверті росіян потребують додаткових коштів до отримання зарплати

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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