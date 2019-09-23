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23 вересня • оновлено в 20:00
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Бракує 45 млрд: у Міносвіти "дали задню" щодо зарплат учителів

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У проєкті Державного бюджету на 2020 рік немає пункту про підвищення зарплат працівникам освіти, оскільки на це потрібні додаткові 45 мільярдів.

Таку заяву зробила міністр освіти і науки Ганна Новосад в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми зараз із Мінфіном, із прем'єром думаємо, як знайти ці кошти і де. Є різні оцінки, яка це сума. Мінфін давав зведену інформацію з регіонів, це додаткових майже 45 млрд грн", – розповіла вона.

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Новосад заявила про проблеми з підвищенням зарплат вчителям

Новосад заявила про проблеми з підвищенням зарплат вчителям

Новосад зазначила, що для української економіки це "гігантські кошти, які треба звідкись витягнути, у когось їх забрати" і віддати педагогам.

"Я як міністр освіти була б дуже рада так зробити, але інші міністри, мабуть, не дуже зрозуміють. Працюємо з Мінфіном, із прем'єром, щоб підвищити зарплати педагогам, але найближчим часом буде трошки інший інструмент, як це зробити", – поділилася вона.

Новосад пообіцяла, що рішення буде до другого читання бюджету.

"Складність у тому, що зараз нам потрібно пояснювати, чому постанову не враховано в проекті бюджету. Якби в постанові сказали, з яких джерел можна взяти ці десятки мільярдів гривень, було б легше. Сподіваюся, ці кошти знайдуть", – резюмувала міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку липня 2019 року Кабмін схвалив реформу оплати праці педагогів з підвищенням до чотирьох прожиткових мінімумів мінімального окладу до 2023 року.

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Тема
Зарплати в Україні
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Тег
Міністерство освіти України
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Макарский Александр
Макарский Александр
Закрыть все школы и Бурсы. Пасти свыней,копать бурштин,мыть пшековские толчки можно без образования. А учителя хай берут ершики и присоединяются к ученикам
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Пигин Макс
Пигин Макс
Денег нет, но вы держитесь... Да, русофобия - дорогое удовольствие.
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
В чем проблема?! С пронянутой идите милостыню просите.
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