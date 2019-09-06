Боротьба з відмиванням грошей: у Євросоюзі дали Україні пораду

У Раді Європи заявили, що вважають недостатнім прогрес України у протидії відмиванню грошей і порадили прискорити реформи.

Про це йдеться в звіті MONEYVAL – органу Ради Європи з оцінки заходів щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. На їхню думку, Україна досягла обмеженого прогресу з часу попереднього звіту в грудні 2017 року.

"MONEYVAL закликає Україну прискорити зусилля в подоланні недоліків, що існують, у протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, зокрема, в частині проведення законодавчих реформ", – зазначили в РЄ.

Прапор ЄС та України РБК

У Раді Європи вирішили, що Україна повинна за рік представити доповідь про прогрес у виконанні певних рекомендацій.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів боротьби з відмиванням грошей підтвердив, що Україна є надійною і не вимагає проведення спеціальних контрольних заходів.

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