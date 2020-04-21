Верланов оголосив про повну перемогу над податковими схемами з ПДВ

В Україні відбувається реальна боротьба з махінаціями з податком на додану вартість, яка вже принесла реальні плоди.

Про це розповів глава Державної податкової служби України (ДПС) Сергій Верланов у інтерв'ю НВ.ua.

"На сьогодні "схеми" з ПДВ практично ліквідовані. З самого початку роботи нової ДПС ми проводили поліпшення адміністрування податку на додану вартість, вдосконалення ризик-орієнтованої системи, я цю роботу почав зі своєю командою, ще будучи на посаді заступника міністра фінансів", – підкреслив глава ДПС.

Сергій Верланов

За його словами, були прийняті нові критерії ризику і нова систему моніторингу податкових накладних, що "зробило життя махінаторів набагато складнішим".

"Не дивно, що вони тепер відкрито воюють з командою податкової... Це почалося як вузькопрофесійна боротьба, подібні матеріали циркулювали у певних ЗМІ і анонімних Telegram каналах з осені 2019 року. Але нещодавно до цього приєдналися вже дійсно гучні імена", – заявив Верланов.

Минулого тижня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос оприлюднив нові матеріали, які нібито "підтверджують" факти топ-корупції у сфері повернення ПДВ.

"Я ось дивлюся на ті фотографії від пана Лероса: майже всі так звані кейси стосуються липня-серпня 2019 р. Тоді ПДВ адмініструвала Державна фіскальна служба, а ми почали працювати з 28 серпня. Там у липні вже фігурує Львівська ДПС - якої на той час просто не існувало в природі", - так прокоментував Верланов заяви нардепа.

Говорячи про нападки з боку екс-міністра фінансів Ігоря Уманського, глава ДПС підкреслив, що заяви глави Мінфіну про зловживання у податковій і митниці звучать у зв'язку з його безуспішної спробою провести кадрові зміни у керівництві цих служб.

Глава ДПС також додав, що він особисто і його відомство, візьмуть участь у цих розслідуваннях і доведуть, що це спотворення, фейки і речі, які абсолютно не відповідають дійсності.

"22 квітня ми вже будемо мати повну аналітику по березню і зможемо продемонструвати скептикам, що часи махінацій з ПДВ залишилися у минулому", – розповів глава податкової.

Він додав, що попередні дані такі, що обсяг схемного кредиту в березні буде прагнути до нуля. І, за його словами, це буде найнижче значення в історії України.

"Якщо подивитися історичні дані, то фактично за час каденції нової податкової, після того як ми почали адмініструвати податки ефективність адміністрування ПДВ підвищилася на 14%. У грошах, якщо порівнювати з минулим роком, ми зібрали на 20 мільярдів гривень більше, при тому, що база оподаткування майже не змінилася. Це, умовно кажучи, якщо порівнювати з виробництвом, у вас ті ж чотири верстата, ті ж 15 чоловік, які працювали в минулому році, нічого не змінилося, а продуктивність і результат істотно зросли", – зауважив Верланов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верланов заявляв, що в Україні, незважаючи на уповільнення економіки, план з податку на додану вартість виконали, а підакцизні товари виводять з тіні. Глава ДПС також сказав, хто автор фейку про нібито втрату 5 млрд грн на схемах з ПДВ.