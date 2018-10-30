Боротьба з офшорами: в Україні може з'явитися новий податок

Українців можуть зобов'язати платити прибутковий податок і надавати державі звітність за свої закордонні активи. Відповідний законопроект у рамках імплементації міжнародних правил із боротьби з податковими "ухильниками" оприлюднили Мінфін і НБУ.

Як повідомила UBR.ua координатор податкового комітету Європейської бізнес-асоціації Наталія Артемчук, мета проекту — запобігання вимивання доходу з країн, де він був створений. "Ця проблема особливо болюча для країн із економікою, яка розвивається, де багато підприємців прагнуть оптимізувати своє податкове навантаження і вивести доходи в країни з низькими податковими ставками — в офшори", — зазначила вона.

Після прийняття цього закону, податковий резидент України (фізична особа) зобов'язаний буде включити в свою річну податкову декларацію прибуток, яку отримала "контрольована ним іноземна компанія" (КІК). Фізособу зобов'яжуть сплатити прибутковий податок із прибутку своєї закордонної фірми (або своєї частки в ньому).

У законопроекті подане визначення "контрольована компанія". Такою вважатимуть компанію, якщо фізособа:

володіє 50% і більше зарубіжної юрособи (в окремих випадках — понад 25%);

"здійснює фактичний контроль", який податківці визначатимуть за низкою ознак: наприклад, особа здійснює операції із банківського рахунку КІК, або позначена як її бенефіціар під час відкриття банківських рахунків компанії у закордонному банку.

Податки не потрібно платити, якщо:

сумарний річний дохід контрольованих компаній не перевищує € 1 млн;

фізособа володіє публічною компанією, чиї акції котируються на фондових ринках;

якщо КІК є добросовісною компанією, а не "податковою прокладкою";

у країні реєстрації фізособа сплачує податок на прибуток за ставкою не нижче 13%;

ведеться реальна економічна діяльність, є персонал, основні фонди, ресурси, капітал;

частка пасивних доходів у загальній структурі доходів КІК не перевищує 50%;

компанія зареєстрована в країні, з якою в України є угода про уникнення подвійного оподаткування або про обмін податковою інформацією;

країна реєстрації не значиться у переліку "офшорних країн", затвердженому Кабміном. Читайте: Податок на виведений капітал в Україні: чим він загрожує

Якщо законопроект приймуть, то Україна поповнить держбюджет за рахунок прибуткового податку "ухильників" на $ 1-1,5 млрд.

За даними аналітиків, обсяг "українських" коштів, які осіли в офшорах, становить $117-167 млрд. Щорічно в офшори виводиться до $11-12 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 січня 2019 року в Україні замінять податок на прибуток підприємств — податком на виведений капітал. Відповідний законопроект №8557 підписав президент Петро Порошенко. Згідно з документом, в Україні з'явиться Реєстр платників податку на виведений капітал, дані якого будуть оприлюднювати на сайті Державної фіскальної служби України.