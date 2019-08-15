Боротьба з бурштиновою мафією: на Житомирщині розповіли про успіхи

На Житомирщині Генеральна прокуратура повідомила п’ятьом особам про підозру у незаконному видобуванні бурштину.

"Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене групою осіб", – повідомляє у Facebook речник ГПУ Андрій Лисенко.

За його словами, п’ять чоловіків від 21 до 60 років, які є жителями Олевського району та міста Житомира, впродовж тривалого періоду часу займалися видобутком бурштину на території місцевого лісництва.

Організатор незаконного видобутку забезпечував нелегальних старателів мотопомпами, транспортом, а також іншим знаряддям для добування корисної копалини.

За погодженням із процесуальним керівником цим особам повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч.ч. 2, 3 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Викрили та припинили протизаконну діяльність підозрюваних співробітники Управління Служби безпеки України.

Генеральна прокуратура повідомила п’ятьом особам про підозру у незаконному видобуванні бурштину

Як повідомляв OBOZREVATEL, у понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський приїхав до Олевська, Житомирської області з робочою поїздкою з приводу незаконного видобутку бурштину.

Там він публічно присоромив начальника Головного управління Національної поліції в Житомирській області В'ячеслава Печененка за слабку боротьбу з незаконним видобутком бурштину. Також президент зажадав його відставки.

Зазначимо, що у будівлі Олевської РДА перед приїздом Зеленського постелили новий зелений килим.

Зокрема глава Нацполіції Сергій Князєв визнав, що військовослужбовці Нацгвардії можуть бути "у схемі" незаконного видобутку бурштину.

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