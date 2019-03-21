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Бориспіль отримає об’їзну дорогу з чотирма смугами

1.3тЧитати матеріал російською

Державне агентство автомобільних доріг України підписало контракт на підготовку техніко-економічного обґрунтування та вибору оптимального варіанту прокладання об’їзної дороги для міста Бориспіль.

За результатами тендеру, консультантом визначена компанія Project Planning&Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC, йдеться на сайті "Укравтодору".

Новий шлях матиме 1б категорію з чотирма смугами руху і максимальною дозволеною швидкістю руху 110 км/год.

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Об'їзна дорога Борисполя забезпечить проїзд автомобілів без в'їзду в місто по трасі М-03, а також проїзд автомобілів з боку Києва в напрямку траси Н-08 Бориспіль – Запоріжжя – Маріуполь і траси Т-10-18.

Очікується, що нова дорога звільнить місто від транзиту, який зараз становить приблизно 30 тис. авто на добу, а також дозволить значно поліпшити екологічну ситуацію, зменшить кількість аварій.

Підготовка ТЕО фінансується за кошти позики Світового банку.

Бориспіль отримає об’їзну дорогу з чотирма смугами

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень. У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

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Семенов Александр
Семенов Александр
Тю!!! А Гыпэлупп дэ!!!
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