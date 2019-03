Бориспіль отримає об’їзну дорогу з чотирма смугами

Державне агентство автомобільних доріг України підписало контракт на підготовку техніко-економічного обґрунтування та вибору оптимального варіанту прокладання об’їзної дороги для міста Бориспіль.

За результатами тендеру, консультантом визначена компанія Project Planning&Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC, йдеться на сайті "Укравтодору".

Новий шлях матиме 1б категорію з чотирма смугами руху і максимальною дозволеною швидкістю руху 110 км/год.

Об'їзна дорога Борисполя забезпечить проїзд автомобілів без в'їзду в місто по трасі М-03, а також проїзд автомобілів з боку Києва в напрямку траси Н-08 Бориспіль – Запоріжжя – Маріуполь і траси Т-10-18.

Очікується, що нова дорога звільнить місто від транзиту, який зараз становить приблизно 30 тис. авто на добу, а також дозволить значно поліпшити екологічну ситуацію, зменшить кількість аварій.

Підготовка ТЕО фінансується за кошти позики Світового банку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік на ремонт доріг виділили понад 45 млрд гривень. Водночас державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення перевищила 11,5 млрд гривень. У 2018-2022 роках Україна витратить 298,3 млрд гривень на ремонт і будівництво 6,6 тис. кілометрів доріг.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!