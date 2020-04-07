Боргова криза і катастрофа: в ООН спрогнозували вплив COVID-19 на економіку

Державам з високою заборгованістю доведеться брати на себе ще більше боргів через кризу на тлі спалаху коронавірусу, що може викликати ланцюгову реакцію неповернення кредитів - з серйозними наслідками і для багатих країн.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомляє німецьке ділове видання Handelsblatt, посилаючись на дані аналізу ЮНКТАД, Конференції ООН з торгівлі та розвитку.

Вартість валюти в країнах, що розвиваються впала по відношенню до долара на 5-25%, в результаті чого дорожчає обслуговування зовнішніх боргів. До країн, в яких була найбільша девальвація, відносяться Бразилія, Мексика, Індонезія, Росія і ПАР.

У занепад прийшов не тільки туризм – впала і ціна на сировину, яка для багатьох країн є головним експортним товаром. Таким чином, для того щоб пандемія стала катастрофою для країн, що розвиваються, необов'язкова наявність інфекції серед власного населення.

За даними ЮНКТАД, у 2020 і 2021 роках країнам, що розвиваються не вистачить 2 трлн доларів, для того щоб виконати свої фінансові зобов'язання. Це може призвести до боргової кризи, в яку будуть втягнуті багато прямих і непрямих кредиторів у промислово розвинених країнах. "Якщо не діяти зараз, боргова криза швидко перетвориться у цунамі невиконаних зобов'язань", - заявив директор ЮНКТАД Річард Козул-Райт.

Країни, що розвиваються, стоять перед двома величезними проблемами. На відміну від розвинених країн з їх великої резервною валютою вони не можуть просто надрукувати гроші, щоб впоратися з наслідками пандемії. У них немає можливості організувати навіть приблизно такі ж масштабні програми підтримки для громадян і економіки, які вже були представлені в розвинених країнах.

Крім того, вони вступили в цю кризу з рекордно високою по відношенню до їх економічних показників заборгованістю. Ще в 2018 році їх загальна заборгованість становила майже 200% річного ВВП. У неї входять борги держави і приватних осіб як всередині країни, так і за кордоном.

Саме в цьому році повинні бути погашені особливо багато державних позик. Тільки у країн з низьким і середнім доходом, не включаючи Китай, у 2020 році закінчується термін державних позик на суму 415 млрд доларів, у 2021 році - ще на 147 млрд доларів. Через відтік капіталу навряд чи буде можливо рефінансувати їх шляхом видачі нових позик з доступними відсотками.

Тому ЮНКТАД апелює до власних інтересів розвинених країн, вимагаючи масштабні програми підтримки для запобігання боргової кризи і гуманітарної катастрофи.

Як повідомляв OBOZREVATEL , Міжнародний валютний фонд готовий виділити $1 трлн на подолання фінансової кризи, яку викликала пандемія коронавірусу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал