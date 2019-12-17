Боргів на 500 млрд грн: Гончарук забив на сполох через масштаби банківських махінацій

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні виникло понад 500 млрд гривень проблемних заборгованостей у результаті банківських махінацій.

"Сьогодні в Україні близько 500 млрд гривень проблемних заборгованостей. Десятки банків були виведені з ринку через те, що їхні власники або їхній менеджмент поводилися неадекватно", – повідомив Гончарук, передає УНН.

За його словами, в разі судових позовів уряд покладатиметься, зокрема, на міжнародні арбітражі.

В Україні виникло понад 500 млрд гривень проблемних заборгованостей в результаті банківських махінацій

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектору іще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєспроможною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше неприємностей – у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

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