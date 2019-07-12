Борги за газ в Україні: стало відомо, хто може не платити і отримувати субсидію

Міністерство соціальної політики розробило список облгазів, борги перед якими не можуть вважатися приводом відмовити людям у субсидії.

До нього увійшли 19 постачальників, які всупереч забороні уряду продовжують застосовувати "погодні" коефіцієнти і приводити показання лічильника до стандартних умов, повідомляє UBR.

Представники відомства підкреслили, що відповідний перелік вже переданий органам соціального захисту на місцях.

Зокрема, заборгованість перед наступними облгазами не може бути підставою для відмови в призначенні субсидії:

Вінницягаз.

Волиньгаз.

Дніпрогаз.

Дніпропетровськгаз.

Житомиргаз.

Закарпатгаз.

Запоріжгаз.

Івано-Франківськгаз.

Київоблгаз.

Криворіжгаз.

Львівгаз.

Миколаївгаз.

Рівнегаз.

Сумигаз.

Харківгаз.

Харківміськгаз.

Хмельницькгаз.

Чернігівгаз.

Чернівцігаз.

Міністерство соціальної політики розробило список облгазів, борги перед якими не можуть вважатися приводом відмовити в субсидії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді побутові споживачі газу отримали від збутових компаній платіжки із донарахуваннями. Такі "листи щастя" прийшли споживачам із лічильниками — облгаз-збути зробили перерахунок за останні три роки і запропонували споживачам доплатити.

Додаткові рахунки у платіжках газівники пояснили тим, що населення споживає 11,2 млрд куб. м газу на рік. 80% цього обсягу споживається узимку. Водночас спожитий газ обліковується лічильниками, які встановлені надворі, без приведення до стандартних умов. Тобто не враховується втрата газу під час морозів, через це за рік українці споживають, але не оплачують 500 млн куб. м газу.

У результаті прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про плани створити спільну групу за участі представників Міністерства регіонального розвитку та ЖКГ, Міністерства енергетики та НКРЕКП, яка проведе перевірку облгазів.

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