Борги "Укрнафти" передадуть "Нафтогазу": "Слуги народу" ухвалили остаточне рішення
Монобільшість Верховної Ради вирішила передати "Нафтогазу" податковий борг "Укрнафти" як компенсацію за вартість газу для населення. До того ж у бюджет цього року передадуть 10,8 млрд грн, з яких 1,4 млрд грн витратять на зарплати шахтарів.
У другому читанні зміни до бюджету на 2020 рік, які вводяться відповідними законопроєктами №4119 та 4120, підтримали 283 нардепів (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскрольте до кінця сторінки).
Так, до спеціального фонду державного бюджету перекажуть податковий борг "Укрнафти" у розмірі 30,35 млрд. Гроші використовують для того, щоб виплатити "Нафтогазу" 32,2 млрд грн за те, що газ населенню продавали за спеціальними тарифами.
"Нафтогаз" отримає додаткову суму та повинен буде заплатити з неї податки. Крім того, отримавши зазначену суму, він зможе виконати свої зобов'язання і перед "Укрнафтою".
У підсумку:
"Укрнафта" автоматично заплатить до бюджету 30,35 млрд (гроші перекажуть у спецфонд);
"Укрнафті" донарахують 3,1 млрд (зараз рішення оскаржується) і 3 млрд за борги підприємств системи "Укрнафта";
"Нафтогаз" додатково заплатить податок на прибуток у розмірі 5,9 млрд грн.
У сумі держава отримає 42,5 млрд грн, а "Нафтогазу" віддасть 32,5 млрд грн. Решту 10 млрд грн планують витратити на фінансування фонду боротьби з COVID-19 та погашення боргу по зарплаті шахтарям. Зокрема, 1,4 мільярда гривень виділять на зарплати шахтарям і 8,9 мільярда гривень на фінансування Фонду боротьби з COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАК "Нафтогаз України" отримала за перше півріччя 2020 чистий збиток 11,5 млрд грн через падіння цін на газ і нафту й пандемії коронавірусу.
Оклад голови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва в лютому склав 1,041 млн гривень.