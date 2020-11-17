Борги "Укрнафти" передадуть "Нафтогазу": "Слуги народу" ухвалили остаточне рішення

Монобільшість Верховної Ради вирішила передати "Нафтогазу" податковий борг "Укрнафти" як компенсацію за вартість газу для населення. До того ж у бюджет цього року передадуть 10,8 млрд грн, з яких 1,4 млрд грн витратять на зарплати шахтарів.

У другому читанні зміни до бюджету на 2020 рік, які вводяться відповідними законопроєктами №4119 та 4120, підтримали 283 нардепів (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Так, до спеціального фонду державного бюджету перекажуть податковий борг "Укрнафти" у розмірі 30,35 млрд. Гроші використовують для того, щоб виплатити "Нафтогазу" 32,2 млрд грн за те, що газ населенню продавали за спеціальними тарифами.

Рішення Ради

"Нафтогаз" отримає додаткову суму та повинен буде заплатити з неї податки. Крім того, отримавши зазначену суму, він зможе виконати свої зобов'язання і перед "Укрнафтою".

У підсумку:

"Укрнафта" автоматично заплатить до бюджету 30,35 млрд (гроші перекажуть у спецфонд);

"Укрнафті" донарахують 3,1 млрд (зараз рішення оскаржується) і 3 млрд за борги підприємств системи "Укрнафта";

"Нафтогаз" додатково заплатить податок на прибуток у розмірі 5,9 млрд грн.

У сумі держава отримає 42,5 млрд грн, а "Нафтогазу" віддасть 32,5 млрд грн. Решту 10 млрд грн планують витратити на фінансування фонду боротьби з COVID-19 та погашення боргу по зарплаті шахтарям. ​​Зокрема, 1,4 мільярда гривень виділять на зарплати шахтарям і 8,9 мільярда гривень на фінансування Фонду боротьби з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL: