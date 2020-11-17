Борги 'Укрнафти' передадуть 'Нафтогазу': 'Слуги народу' ухвалили остаточне рішення

Монобільшість Верховної Ради вирішила передати "Нафтогазу" податковий борг "Укрнафти" як компенсацію за вартість газу для населення. До того ж у бюджет цього року передадуть 10,8 млрд грн, з яких 1,4 млрд грн витратять на зарплати шахтарів.

У другому читанні зміни до бюджету на 2020 рік, які вводяться відповідними законопроєктами №4119 та 4120, підтримали 283 нардепів (щоб подивитися результати поіменного голосування, доскрольте до кінця сторінки).

Так, до спеціального фонду державного бюджету перекажуть податковий борг "Укрнафти" у розмірі 30,35 млрд. Гроші використовують для того, щоб виплатити "Нафтогазу" 32,2 млрд грн за те, що газ населенню продавали за спеціальними тарифами.

"Нафтогаз" отримає додаткову суму та повинен буде заплатити з неї податки. Крім того, отримавши зазначену суму, він зможе виконати свої зобов'язання і перед "Укрнафтою".

У підсумку:

"Укрнафта" автоматично заплатить до бюджету 30,35 млрд (гроші перекажуть у спецфонд);

"Укрнафті" донарахують 3,1 млрд (зараз рішення оскаржується) і 3 млрд за борги підприємств системи "Укрнафта";

"Нафтогаз" додатково заплатить податок на прибуток у розмірі 5,9 млрд грн.

У сумі держава отримає 42,5 млрд грн, а "Нафтогазу" віддасть 32,5 млрд грн. Решту 10 млрд грн планують витратити на фінансування фонду боротьби з COVID-19 та погашення боргу по зарплаті шахтарям. ​​Зокрема, 1,4 мільярда гривень виділять на зарплати шахтарям і 8,9 мільярда гривень на фінансування Фонду боротьби з COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL: