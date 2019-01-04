Борги України: скільки доведеться віддати МВФ у 2019 році

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду в 2019 році понад 1,8 млрд доларів або 1,3 млрд СПЗ (спецправа запозичення).

Перший платіж МВФ заплановано на 1 лютого в розмірі 47,1 млн СПЗ, повідомляють "Українські Новини".

При цьому вже 5 лютого Україні необхідно буде заплатити ще 257,25 млн СПЗ.

Найбільша виплата призначена на вересень. Зокрема 3 вересня доведеться заплатити Міжнародному валютному фонду 114,3 млн СПЗ, а 13 вересня – ще 295,5 млн СПЗ.

Нагадаємо, 19 жовтня уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду й Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), затверджену у березні 2015 року, адже її термін завершується у березні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у МВФ заявили про готовність продовжити співпрацю із Україною навіть у разі введення воєнного стану. Представники Фонду зазначили, що вже співпрацювали з низкою країн, на території яких розгорталися конфлікти різної активності.

18 грудня МВФ прийняв рішення про нову програму stand-by для України. Схвалене і рішення про виділення в рамках цієї програми першого траншу на 1,4 млрд доларів, який надійде найближчим часом.