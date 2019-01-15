Борги з повернення ПДВ перевищили 20 млрд грн: бізнес вимагає у Кабміну пояснень

В Україні заборгованість із повернення податку на додану вартість у січні 2019 року перевищила 20 млрд грн.

У Європейській Бізнес Асоціації стверджують, що тривожні сигнали від найбільших експортерів почали надходити ще в кінці минулого року, передає "Капітал".

"У кінці минулого року ми почали відчувати, що ситуація із відшкодуванням нинішнього ПДВ погіршилася. І це тривожний сигнал для більшості експортерів. Поки не можу сказати, що ми отримали розгорнуту відповідь від Мінфіну, але сподіваємося, що все-таки отримаємо якусь зрозумілу відповідь, яким чином буде вирішуватися ця ситуація", – заявила виконавчий директор ЄБА Анна Дерев'янко.

"У кінці минулого року ми розуміли, що в уряду виникли складнощі з коштами: транш МВФ прийшов пізніше. Якщо ситуація не вирішиться, ми будемо змушені виносити це питання на рівень Кабінету міністрів. Це питання операційної діяльності компаній і можливості для їхнього успішного розвитку. Якщо проблеми у компаній зберігатимуться, будемо робити рішучіші кроки – звертатися до прем'єра, віце-прем'єра з економічного розвитку", – додала Дерев'янко.

У Федерації роботодавців України заявляють, що також вкрай стурбовані ситуацією із поверненням ПДВ.

"У кінці грудня від низки експортерів, у тому числі і досить великих виробників, почали надходити сигнали про негативну ситуацію із відшкодуванням ПДВ. Протягом останніх двох років ми відзначили, що ця проблема фактично зникла. ПДВ автоматично відшкодовувався, і ще нещодавно ми вважали, що ця проблема пішла й не повернеться. Ми будемо звертатися і в ДФС, і в Кабмін із проханням розібратися у ситуації", – заявив генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов.

Офіційно в Державній фіскальній службі ситуацію не коментують. Але джерела стверджують, що проблеми із наповненням бюджету багато в чому пов'язані з провалом надходжень від митниці.

"У серпні-вересні митниця вийшла на рівень надходжень 1,7 млрд грн щодоби. У кінці року стався відкат. Платежі впали до 1,2-1,3 млрд грн. Індикатив у грудні не виконаний, утворилася "діра" у 4,7 млрд грн. У січні негативний тренд триває. Причин декілька. Втрачена єдина жорстка вертикаль управління митницею, багатовладдя, люди в регіонах не розуміють, що буде завтра", – пояснив один зі співробітників служби.

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У службі пояснюють: нестабільність викликана наближенням виборів і майбутнім розподілом ДФС на митну й податкову служби. Більшість співробітників не впевнені, чи вдасться зберегти місця, і більше думають про себе, ніж про бюджет і завдання, які надходять із Києва. Контрабандисти і силовики (прокуратури та СБУ) надають зараз більший вплив на митниці в регіонах, ніж топ-менеджмент центрального апарату ДФС.

"Сьогодні маємо відкат від того, що зробило керівництво служби у 2017 році і першій половині 2018 року. На митницях вантажі оформлюються іноді на 50% нижче від ризику. Контрабанда суне. Хоча ще минулого літа на митниці оформлення нижче ризику одразу викликало службове розслідування. Ніхто не міг оформитися нижче ризику, вся Україна працювала у більш-менш однакових умовах. Навіть такі великі "гравці ринку", як Альперін, Амінєв, Сердюк, Фірманюк. Сьогодні всі контрабандисти на свободі, знову працюють на "пільгових" умовах. Скоро, без жартів, доведеться просити Продана повернутися. У той же час принаймні регіони були під жорстким контролем, навіть явно завищені індикативи виконувалися, а контрабанду реально притиснули. Коли він пішов вибудувана система якийсь час працювала за інерцією, а потім почався відкат. І що з цим сьогодні робити, ніхто, схоже, не розуміє", – розповіло джерело.

У ДФС також повідомили, що в результаті недобору на митниці заборгованість із відшкодування ПДВ становить понад 20 млрд грн.

"За два роки експортери звикли до того, що ПДВ відшкодовується місяць до місяця. Ще півроку тому проблеми повернення ПДВ як такої не існувало. Зараз борги накопичуються, підприємства уже починають запитувати: що відбувається? Є серйозні побоювання, що відшкодування знову буде проводитися у ручному режимі, що знову виникне корупційна складова, якої два роки не було", – пояснив співрозмовник.

Глава "Союзу захисту підприємництва" стверджує, що проблеми з поверненням ПДВ передбачаються й у малого та середнього бізнесу.

"Проблеми з наповненням бюджету викликані різними факторами. У нас у план закладалися одні ціни на енергоносії, а під кінець року ціни знизилися, і митниця не змогла вийти на запланований рівень. Імпорт не виріс, як планували, купівельна спроможність населення падає. Є й політичні причини проблем кінця 2018 року. Коли змінюється керівництво у ДФС, починається розбалансування у роботі. Продан працював тривалий період, була керованість, система. Бізнес міг прогнозувати свою роботу. А зі зміною керівництва, як це часто буває у всіх відомствах, почалося зростання контрабанди, проблеми з митним оформленням. Крім того, було прийняте рішення про розформування ДФС, що ще більше розбалансувало усю систему. Кожен чиновник середнього рівня не знає, що з ним буде далі", – говорить Доротич.

Нестабільність у роботі української митниці визнають і в профільному комітеті парламенту.

"Є окремі області, не хочу їх називати, у яких показник планових платежів зовсім не виріс порівняно з позаминулим роком. Або зростання було мінімальним – на 20-30 млн грн", – зазначає член комітету з податкової і митної політики Андрій Антонищак.

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок реформування Державної фіскальної служби. Для реорганізації ДФС створять комісію, яку очолить заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

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