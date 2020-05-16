Борги на ринку електроенергії досягли 50 млрд грн – Буславець

Дефіцит коштів в енергогалузі перевищує 50 млрд грн, з яких третина – заборгованість у вугільній галузі. Про це заявила в.о. міністра енергетики та охорони довкілля Ольга Буславец в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"На сьогодні енергетична галузь у нас має дефіцит коштів більше 50 млрд гривень, з яких 16 млрд тільки на вугільну галузь. Ситуація дійсно дуже складна", - сказала Буславець.

Вона наголосила, що створений антикризовий штаб напрацював низку рішень для врегулювання ситуації та забезпечення стабільності роботи енергосистеми, зокрема за рахунок зменшення адміністративного втручання в роботу енергоринку, що призвело до такої заборгованості.

"Вже на першому засіданні антикризового штабу було напрацьовано комплексні рішення, які спрямовані на те, щоб наша енергосистема працювала стабільно, експлуатувалися енергетичні блоки безпечно, а це дуже важливо, якщо ми говоримо про атомні блоки. Наші дії направлені для того, щоб збалансувати роботу енергоринку шляхом зменшення адміністративного втручання, саме яке спотворило ринок і призвело до тих боргів, які ми маємо", - повідомила Буславець.

Нагадаємо, раніше в.о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець повідомляла, що для виведення енергетики з кризи Мінекоенерго пропонує низку антикризових заходів, серед яких укладення меморандуму з інвесторами про зниження "зеленого тарифу", зупинення будівництва нових сонячних та вітрових генеруючих потужностей по системі "зеленого" тарифу та перехід на конкурентну систему підтримки (аукціони), реформа системи спецзобов’язань перед виробниками електроенергії.

Також вона закликала розпочати розслідування причин доведення галузі за останні 8 місяців до найважчої кризи за 20 років та фактичного дефолту галузі.

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