Є проблеми з ЄС: у "Нафтогазі" вказали на загрозу в газовому спорі з Росією

У деяких європейських країнах НАК "Нафтогаз" не зможе стягнути $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу з російського "Газпрому" через політичну ситуацію.

Таку заяву зробив в ефірі радіо "НВ" у п'ятницю, 29 листопада, виконавчий директор української компанії Юрій Вітренко. Він зазначив різну готовність судів у державах ЄС розглядати цю справу.

"У Німеччині ми не можемо, до речі, приступити до примусового стягнення. І в Польщі у нас проблеми, в Молдові у нас проблеми", – поділився Вітренко.

У "Нафтогазі" вказали на загрозу в газовому спорі з Росією

За його словами, в деяких країнах через дипломатичні складнощі краще навіть не намагатися стягнути борги з Росії.

Вітренко вказав, що при виборі юрисдикцій у справах про стягнення для "Нафтогазу" важливий "не процес, а результат". "У Німеччині ті активи, які є, вони не такі привабливі для нас", – зазначив він.

Вітренко нагадав, що "Нафтогаз" уже домігся арешту майна "Газпрому" в багатьох країнах.

"4 грудня в Амстердамі буде ключове засідання, яке повинно бути останнім щодо примусового стягнення в Нідерландах. Там ми заарештували активи на суму понад $5,2 млрд. Цих активів вистачить, щоб повністю стягнути борг "Газпрому", – резюмував він.

Вітренко назвав країни, в яких не вдасться стягнути борг з "Газпрому" zn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вітренко розповів, що Росія може виплатити Україні $ 3 млрд боргу газом.

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