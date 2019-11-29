Головна Новини
30 листопада • оновлено в 10:49
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Є проблеми з ЄС: у "Нафтогазі" вказали на загрозу в газовому спорі з Росією

4.1т
Читати матеріал російською

У деяких європейських країнах НАК "Нафтогаз" не зможе стягнути $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу з російського "Газпрому" через політичну ситуацію.

Таку заяву зробив в ефірі радіо "НВ" у п'ятницю, 29 листопада, виконавчий директор української компанії Юрій Вітренко. Він зазначив різну готовність судів у державах ЄС розглядати цю справу.

"У Німеччині ми не можемо, до речі, приступити до примусового стягнення. І в Польщі у нас проблеми, в Молдові у нас проблеми", – поділився Вітренко.

Новини
Війна України і Росії за газ: Київ вжив радикальних заходів

У "Нафтогазі" вказали на загрозу в газовому спорі з Росією

У "Нафтогазі" вказали на загрозу в газовому спорі з Росією

За його словами, в деяких країнах через дипломатичні складнощі краще навіть не намагатися стягнути борги з Росії.

Вітренко вказав, що при виборі юрисдикцій у справах про стягнення для "Нафтогазу" важливий "не процес, а результат". "У Німеччині ті активи, які є, вони не такі привабливі для нас", – зазначив він.

Вітренко нагадав, що "Нафтогаз" уже домігся арешту майна "Газпрому" в багатьох країнах.

"4 грудня в Амстердамі буде ключове засідання, яке повинно бути останнім щодо примусового стягнення в Нідерландах. Там ми заарештували активи на суму понад $5,2 млрд. Цих активів вистачить, щоб повністю стягнути борг "Газпрому", – резюмував він.

Вітренко назвав країни, в яких не вдасться стягнути борг з "Газпрому"

Вітренко назвав країни, в яких не вдасться стягнути борг з "Газпрому"

zn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вітренко розповів, що Росія може виплатити Україні $ 3 млрд боргу газом.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Стокгольмське рішення по газу" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Стокгольмське рішення по газу
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" газ
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
11
134
Смішно
11
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Помнится, было такое, что суд арестовал крымское золото скифов. У вас тогда так скакали, такими оптимистичными статьями фонтанировали. Прошло пять лет. И что? Много вам вернули?
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Kirlackaj Viola, Главное не итог,а сам срач насчет взыскания.Можно этой инфой отвлекать своих граждан от проблем насущных.Когда у правительства нет хлеба,то оно готовит зрелища или международные срачи
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Цимельман Филя
Цимельман Филя
НАФТОГАЗУ ЖИЗНИ ОСТАЛОСЬ 32 дня.Потом панихида. Не надышитеь перед смертью, но воздух попортите изрядно своей трупной воңью
Показать комментарий полностью
Ответить
12
0
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Цимельман Филя, Ха-ха!!! Для них это не вонь)))) Это биогазовые ресурсы, которыми они свою трубу наполнять будут)) У-ха-ха!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так просто не продлевайте транзит,транзит нужен раше и ЕС ну раз они такие то и хрен с ними после окончания договора на транзит Украина ничего ни кому не должна)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги