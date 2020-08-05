Booking масово звільнить співробітників: у чому причина

Чверть співробітників сервісу бронювання готелів Booking.com потраплять під скорочення.

Про це йдеться в заяві, яку компанія-власник сервісу подала в Комісію з цінних паперів і бірж США, передає Bloomberg.

Booking Holding скоротить близько чотирьох тисяч співробітників Booking.com. Всього для сервісу працюють близько 17 500 осіб по всьому світу.

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Причиною скорочень став коронавірус. За даними агентства, в розмові зі співробітниками глава Booking Holding Гленн Фогель назвав пандемію "найбільшою соціальною і економічною кризою нашого часу".

Генеральний директор додав, що пандемія сильно вдарила по бізнесу Booking, і туристична галузь в цілому залишається під "значним тиском".

"В душі я довгий час сподівався, що цього не станеться. Однак ніщо не може пом'якшити вплив, який ця криза здійснила і буде продовжувати здійснювати як на індустрію туризму, так і на наш бізнес", – заявив Фогель.

У квітні і травні про скорочення приблизно чверті персоналу через пандемію повідомили сайт рекомендацій для мандрівників Tripadvisor і сервіс оренди житла Airbnb.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поширення COVID-19 різко скоротило туризм, водночас зупинивши більшість ділових поїздок на користь відеоконференцій і іншої віддаленої роботи. Авіакомпанії оголосили про величезні скорочення робочих місць, готелі закрилися.