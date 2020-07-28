Постачання російського газу з Болгарії в Грецію припинено через аварію на газопроводі в районі газовимірювальної станції "Кулата".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "Булгартрансгаз". Причиною аварії стало порушення цілісності труби. Постраждалих немає. Секцію, що лопнула, ізольовано, ведуться аварійно-відновлювальні роботи.

Греція отримує природний газ з боку Болгарії, Туреччини, а також у зрідженому вигляді через термінал Revithoussa LNG компанії DESFA.

Через Болгарію до Греції надходить російський газ, що поставляється газопроводом "Турецький потік".

"Газпром експорт" обізнаний про ситуацію на газопроводі з Болгарії в Грецію і перебуває в безперервному контакті зі своїми партнерами. Компанія чекає від болгарської сторони інформацію про терміни завершення ремонтних робіт", – прокоментували ситуацію в компанії.

Газопровід "Турецький потік" запустили на початку січня. Він складається з двох гілок, призначених для постачання російського газу турецьким споживачам і для постачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Туреччина 27 липня вдруге з початку літа зупинила прокачування газу трубопроводом "Турецький потік".