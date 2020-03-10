Богдан вперше показав свою декларацію: що в ній

Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вперше показав свою електронну декларацію.

Документ з'явився на сайті НАЗК у вівторок, 10 березня. Судячи з декларації, Богдан володіє 16 квартирами – у Києві та у Словаччині.

Декларація Богдана скріншот

Декларація Богдана скріншот

Декларація Богдана скріншот

Декларація Богдана скріншот

Декларація Богдана скріншот

Декларація Богдана скріншот

Декларація Богдана скріншот

У його власності 5 автомобілів: 2 Tesla і 3 Mercedes-Benz, а також троє швейцарських наручних годинників класу "люкс".

Декларація Богдана скріншот

Декларація Богдана скріншот

Декларація Богдана скріншот

Вказано також заощадження на 10,6 млн гривень, 1,4 млн доларів і 800 тис. євро.

Декларація заповнена перед звільненням. Йдеться про дані з 1 січня 2020-го по 11 лютого 2020 року. У цьому ж році за півтора місяці дохід Богдана склав 83,1 тис. гривень: 63 130 гривень зарплати в Офісі президента, 20 тис. гривень від надання в оренду майна. Зазначено і готівкові кошти: 722 тис. доларів і 238 тис. євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначено Андрія Єрмака.

Якими скандальними витівками запам'ятався Богдан під час роботи главою ОП, можна прочитати тут.

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