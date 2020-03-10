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10 березня • оновлено в 18:20
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Богдан вперше показав свою декларацію: що в ній

23т
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Ексглава Офісу президента Андрій Богдан вперше показав свою електронну декларацію.

Документ з'явився на сайті НАЗК у вівторок, 10 березня. Судячи з декларації, Богдан володіє 16 квартирами – у Києві та у Словаччині.

Декларація Богдана

Декларація Богдана

скріншот

Декларація Богдана

Декларація Богдана

скріншот

Декларація Богдана

Декларація Богдана

скріншот

Декларація Богдана

Декларація Богдана

скріншот

Декларація Богдана

Декларація Богдана

скріншот

Декларація Богдана

Декларація Богдана

скріншот

Декларація Богдана

Декларація Богдана

скріншот

У його власності 5 автомобілів: 2 Tesla і 3 Mercedes-Benz, а також троє швейцарських наручних годинників класу "люкс".

Декларація Богдана

Декларація Богдана

скріншот

Декларація Богдана

Декларація Богдана

скріншот

Декларація Богдана

Декларація Богдана

скріншот

Вказано також заощадження на 10,6 млн гривень, 1,4 млн доларів і 800 тис. євро.

Декларація заповнена перед звільненням. Йдеться про дані з 1 січня 2020-го по 11 лютого 2020 року. У цьому ж році за півтора місяці дохід Богдана склав 83,1 тис. гривень: 63 130 гривень зарплати в Офісі президента, 20 тис. гривень від надання в оренду майна. Зазначено і готівкові кошти: 722 тис. доларів і 238 тис. євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Богдана з посади голови Офісу президента. На його місце призначено Андрія Єрмака.

Якими скандальними витівками запам'ятався Богдан під час роботи главою ОП, можна прочитати тут.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Особа
Андрій Богдан
Місце
Україна
Тег
декларація
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Дятлов Игорь
Дятлов Игорь
Ну iде блуде СБУ.
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