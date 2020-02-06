Богдан вирішив протягнути Socar на держзамовлення Міноборони і "Укрзалізниці" – джерело

Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан нібито планує протягнути азербайджанську нафтогазову компанію Socar на державні замовлення Міністерства оборони України.

Крім того, Богдан лобіює інтереси Socar в "Укрзалізниці". Про це OBOZREVATEL повідомили інформовані джерела.

За словами співрозмовника, також керівник Офісу президента України проштовхує азербайджанську нафтогазову компанію на держзамовлення для Одеського припортового заводу.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом азербайджанської енергетичної компанія SOCAR Ровнагом Абдуллаєвим. Глава держави зазначив, що українська влада сприятиме реалізації спільних із компанією проєктів у сферах постачання нафти і газу.

Зеленський відзначив важливість реалізації домовленостей про роботу компанії в Україні, які були досягнуті під час його візиту в Азербайджан у грудні минулого року.

Зеленський зустрівся з президентом SOCAR Сайт Офісу президента

У зустрічі також взяли участь віце-президент SOCAR Ельшад Насиров і керівник представництва SOCAR в Україні Ельчин Мамедов.

Також керівник Офісу президента України проштовхує азербайджанську нафтогазову компанію на держзамовлення для Одеського припортового заводу колаж

Раніше OBOZREVATEL писав, що київський апеляційний суд визнав і дозволив виконання постанови Стокгольмського арбітражу про стягнення понад $ 250 млн з ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь компанії олігарха Дмитра Фірташа за поставки газу.

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