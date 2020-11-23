Богдан сказав, де Зеленський взяв гроші на передвиборчу кампанію

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський зібрав гроші на свою передвиборчу кампанію завдяки народній любові.

Про це він сказав в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Запис було опубліковано на її YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини). Він додав, що передвиборна кампанія не коштувала великих грошей. У відповідь Собчак йому заявила, що це десятки мільйонів у будь-якому випадку.

"Коли у тебе є народна любов – ти можеш зібрати мільярди. Розумієш? Люди йдуть, вони всі тобі допомагають, у нас черга була якихось бізнесменів... Не те що вони гроші давали – вони приходили і говорили ось у мене є біг-борди, у мене є автобус, давайте я це, давайте те..." – заявив Богдан.

Він сказав, що була історія, коли в один момент команді Зеленського потрібно було знайти 240 тисяч людей.

"Ти розумієш яке це кількість? Що нам було робити? Навіть якщо у тебе будуть сотні мільйонів доларів – цих людей потрібно просто знайти. Ми написали – хлопці, допоможіть, ж*па. Тисячі повалили – студенти, бабусі, дідусі... Вони так хотіли, щоб це закінчилося", – підсумував ексглава ОПУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Зеленський, заявив, що його передвиборна кампанія була "крутішою", ніж у президента США Дональда Трампа.

У квітні Зеленський зізнався, чому звільнив Богдана.