Богдан пояснив, чому Курченко не міг провернути схему з виведенням $200 млн з 'ДНР'

Колишній керівник Офісу президента України Андрій Богдан назвав неправдаподібною схему, яку приписують бізнесменові Сергію Курченку, з вивезенням $200 млн готівкою з "ДНР" в Росію.

"Звучить це дуже неправдоподібно. Навіщо ризикувати великим об'ємом кеша, проходячи лінію зіткнення, де є багато неконтрольованих нюансів, які можуть ставити все під удар?" – заявив Богдан в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак. Запис було опубліковано на її каналі в YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Плюс треба платити 10%, плюс заводити якихось кадировськіх бойовиків, яких відразу вичислять спецслужби", – додав Богдан.

За його словами, перевезти гроші найкраще, тільки виїхавши з "Л/ДНР" через Росію.

"Витрачати 10% на логістику і ще якісь хабарі по дорозі. Економіки немає, тоді для чого це все?" – резюмував колишній керівник Офісу президента України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії заявили, що в 2018 році структури Курченка взяли під свій контроль поставки вугілля з Донбасу. Газорозподільні мережі і розрахункові центри в "ДНР", через які платило населення, бізнесмен почав контролювати ще раніше.

Журналісти з'ясували, що до середини осені 2014 року накопичилося близько $200 млн готівкою за оплату газу. Гривні на мікроавтобусах перевозили на територію, підконтрольну Україні, міняли на долари й відправляли в Росію. Охорону машин забезпечував "чеченський спецназ" за 10% від перевезеної суми. Відзначається, що схема стала причиною сварки між Курченком і Рамзаном Кадировим. Після неї від бізнесмена дистанціювався і відповідальний за "Л/ДНР" Владислав Сурков.