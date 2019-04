Boeing поліпшила скандальну модель 737 MAX: пройшли фінальні випробування

Американська компанія Boeing завершила останнє технічне льотне випробування літаків 737 MAX з оновленим програмним забезпеченням.

Про це заявив директор авіабудівної корпорації Денніс Меленберг. Він опублікував відео-звіт випробувань у Twitter. Наступним етапом має стати сертифікація моделі, передає ТАСС.

"Ми завершили офіційне технічне льотне випробування з оновленим програмним забезпеченням. Наші технічні та проектні керівники перебували на борту літака. Це був фінальний тестовий політ перед сертифікаційним польотом", — заявив він.

We're making steady progress on the path to certification for our 737 MAX software update thanks to the work of our Boeing pilots, engineers and technical experts. pic.twitter.com/DIHrhG2OOi