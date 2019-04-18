Boeing поліпшила скандальну модель 737 MAX: пройшли фінальні випробування

Американська компанія Boeing завершила останнє технічне льотне випробування літаків 737 MAX з оновленим програмним забезпеченням.

Про це заявив директор авіабудівної корпорації Денніс Меленберг. Він опублікував відео-звіт випробувань у Twitter. Наступним етапом має стати сертифікація моделі, передає ТАСС.

"Ми завершили офіційне технічне льотне випробування з оновленим програмним забезпеченням. Наші технічні та проектні керівники перебували на борту літака. Це був фінальний тестовий політ перед сертифікаційним польотом", — заявив він.

We're making steady progress on the path to certification for our 737 MAX software update thanks to the work of our Boeing pilots, engineers and technical experts. pic.twitter.com/DIHrhG2OOi - Dennis A. Muilenburg (@BoeingCEO) 18 квітня 2019 р

Меленберг розповів, що пілоти провели 120 тестових польотів цих машин загальною тривалістю понад 203 льотні години, використовуючи вдосконалену допоміжну систему маневрування MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), збій якої передував катастрофі літака цієї моделі в Ефіопії.

Новини У США трапилася нова НП з Boeing 737 MAX

Boeing 737 MAX Nikkei Asian Review

Представники Boeing у березні заявили про тимчасове припинення поставок літаків 737 MAX, а пізніше — про скорочення з середини квітня обсягів виробництва лайнерів цієї моделі.

На такі заходи в компанії пішли після того, як Федеральне авіаційне управління США розпорядилося призупинити польоти Boeing 737 MAX в американському повітряному просторі. Меленберг на початку квітня визнав, що на двох літаках серії 737 MAX стався збій у роботі MCAS перед тим, як вони розбилися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами і 8 членами екіпажу розбився в Африці. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед них — 32 кенійців, 17 ефіопів, 7 громадян Великобританії і троє росіян. 19 пасажирів були співробітниками ООН.

Це була вже друга смертельна катастрофа з літаком Boeing 737 MAX. 29 жовтня 2018 року такий же авіалайнер зазнав аварії в Індонезії. На борту літака перебували 189 осіб, зокрема троє дітей, двоє пілотів і шестеро бортпровідників. Також на борту було приблизно 20 чиновників із Мінфіну Індонезії.

У результаті Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі польоти цієї моделі. Заборона стосувалася всіх країн-учасниць ЄС. Аналогічний крок здійснили і в Україні.

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