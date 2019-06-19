BMW відкличе понад півмільйона автомобілів по всьому світу через серйозну загрозу

Німецька компанія BMW відкличе приблизно 560 тисяч автомобілів 5 і 6 серій по всьому світу.

Зокрема, майже 274 тисяч авто будуть відкликані в Німеччині, повідомляє Die Welt із посиланням на представника концерну.

Причина відповідного рішення – можлива корозія гвинтового з'єднання з електричним кабелем, що може спричинити пожежу.

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Водночас у BMW зазначили, що відкликання є запобіжним заходом, і тільки в рідкісних випадках існувала реальна загроза пожежі.

У результаті під відкликання потрапили автомобілі, випущені в період із лютого 2002 року по липень 2010 року з кодами моделей E60, E61, E63 і E64.

BMW відкличе майже 560 тисяч автомобілів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що німецький автовиробник Volkswagen відкликає майже 700 тисяч авто по всьому світу через технічну несправність.

Це стосується моделей Tiguan і Touran зі світловою панеллю на даху. Вони вийшли на ринок до 5 липня 2018 року.

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