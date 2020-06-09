Блокування Росією портів у Чорному морі завдасть страшного збитку - Белесков

У разі блокування Росією чорноморських портів українська економіка отримає колосальні втрати.

Про це заявив експерт Національного інституту стратегічних досліджень Микола Белесков в інтерв'ю "Фактам". На його думку, якщо Україна втратить можливість перевозити продукцію через порти Бердянськ і Маріуполь, то наша економіка не відчує цього. Але якщо мова піде про блокування чорноморських портів, то удар буде сильним.

"Якщо Росія заблокує чорноморські порти, це буде страшно. В минулому році на експорт через чорноморські порти пройшло до 120 тонн товару. А з Бердянська і Маріуполя якщо 10 тонн перевозять, то це добре. Звичайно, блокування українських кораблів в районі Керченської протоки – сильний удар по Маріуполю, по сусідні районах Донецької і Луганської областей. Але не можна сказати, що це радикально вдарить по економіці України", – прояснив Белесков.

Він також пояснив, чому Україна зазнає збитків від перевезення товарів. Експерт підкреслив, що справа не в незаконно побудованому Кримському мосту.

Порти на чорному морі "Фокус"

"Проблема трохи в іншому. Не в Керченському мосту, не в здатності росіян контролювати Азовське море. Головна проблема – це військовий конфлікт на Донбасі, який суттєво знизив кількість перевезених по Азовському морю товарів. Йдеться про металургійну продукцію та вугілля. Якщо подивитися статистику по портах, яка була опублікована на початку цього року, то відвантаження вугілля в регіоні Азовського моря майже повністю припинилося. По металу – в порівнянні з показником 2013 року – перевезення зменшилися до критичного мінімуму. Але при цьому у 2019 році, в порівнянні з 2018-м, обсяг вантажоперевезень в Азовському морі, які здійснюють українські судна, навіть зріс. Цей приріст забезпечила аграрна продукція, яку везуть з території Донецької області, підконтрольної Україні", – зазначив Белесков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, побудований Росією Керченський міст і огляд кораблів, здійснюваний ФСБ, привели до того, що Маріупольський і Бердянський морські порти зазнають значних збитків.