В Україні заблокували платежі понад 5 тис.: НБУ гнівно звернувся до банків

НБУ застеріг банки від повальної практики блокування платежів понад 5 тисяч гривень після вступу в силу закону про запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Про це заявила перший заступник глави Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв'ю виданню "Мінфін".

"Є банки, які, щоб спростити собі життя, вирішили, що будуть до всіх застосовувати однаково жорсткі правила перевірки. На щастя, таких небагато. Коли люди скаржаться, я зазвичай відповідаю – якщо ваш банк так себе веде, поміняйте його", – сказала вона.

Катерина Рожкова ukrainian.voanews.com

Також Рожкова розповіла, що Національний банк працює над розробкою правил, щоб припинити таку практику.

"Якщо ми будемо бачити, що банк безпідставно відмовляє клієнтам і призупиняє операції, ми зможемо визнати систему фінмоніторингу банку неефективною. Далі – ми будемо давати рекомендації щодо поліпшення цієї системи. Банкам потрібно інвестувати в автоматизацію і людей. Без таких інвестицій, банки програють конкурентну боротьбу", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 28 квітня максимальна сума поповнення банківських карток (крім кредитних) через термінали самообслуговування без ідентифікації клієнта знизилася з 15 тисяч гривень в день до 5 тисяч.

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