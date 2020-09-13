Блокування "Північного потоку-2": Польща висунула Німеччині вимоги

Олексій Тітофф Економіка 23:58, 13.09.2020 Оновлено: 23:59, 13.09.2020

У Польщі повідомили, що сподіваються на блокування Німеччиною будівництва російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау, передає "Польське радіо". Дипломат зазначив, що відповідні вимоги висували Німеччині Європейський союз і США.

"Аргументи, які представляють США, дуже раціональні. Адже якщо повинні платити Росії за газ, а вона потім ці фінансові кошти буде використовувати на діяльність, спрямовану проти Заходу, то такі дії не мають раціональної підстави", – заявив міністр.

Нагадаємо, що в Німеччині назвали помилкою заклики до зупинки будівництва російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2". У той же час МЗС країни також розглядав зупинку як міру покарання Росії.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Німеччині не виключили зміну ставлення до газопроводу "Північний потік-2" і введення санкцій проти нього через ситуацію навколо Олексія Навального. При цьому багато німецьких політиків закликали канцлера Ангелу Меркель призупинити будівництво газопроводу або повністю відмовитися від нього.

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