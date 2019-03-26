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Блокування на 880 млн: ПриватБанк розповів про боротьбу з незаконними операціями

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Служба фінансового моніторингу ПриватБанку з початку 2019 року заблокувала незаконні й сумнівні операції на суму понад 880 млн гривень.

Більшість заблокованих за нормами фінансового моніторингу транзакцій – це операції, пов'язані з незаконним переведенням коштів у готівку, йдеться на сайті українського державного банку.

Крім того, представники фінансової установи зазначили, що під блокування також потрапили схемні операції з легалізації грошей.

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Нагадаємо: раніше стало відомо, що ПриватБанк витрачає більшу частину прибутку на погашення заборгованості перед іноземними компаніями-позичальниками, яка виникла ще до націоналізації.

Зокрема, за дев'ять місяців 2018 року найбільший банк України отримав 10,7 млрд грн чистого процентного доходу, а чистий комісійний дохід фінустанови становить 11,7 млрд гривень.

ПриватБанк

ПриватБанк

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєспроможною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше проблем — у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

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