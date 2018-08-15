Блокада в дії: Росія відрізала Крим від всесвітньої платіжної системи

В анексованому Росією Криму повністю припинили випуск та обслуговування карток Mastercard і Visa.

Остання кредитна організація АТ "Генбанк", яка підтримувала системи, відмовилася від їхнього обслуговування, передає Reuters.

"Якщо ви ще не отримали нову карту "Мир", то необхідно терміном до 14 серпня 2018 року одержати її в офісі АТ "Генбанк", де вам раніше видавали карту платіжної системи Visa Int. або MasterCard", - повідомила прес-служба установи.

Зазначається, що заміни карт будуть безкоштовними. Платіжна система "Мир" розроблена в Росії і нібито не залежить від інших платіжних систем.

Водночас, як зазначає ВВС, насправді, розплатитися цими картами за кордоном не вийде, оскільки "Генбанк" перебуває під санкціями США і ЄС.

Працівниця кол-центру "Генбанку" розповіла агентству, що рішення про припинення роботи з Visa і MasterCard ухвалили в зв'язку із введеними за анексію Криму в 2014 році санкціями щодо російських банків. До 2017 року крім Генбанку карти Visa і MasterCard випускав тільки банк "Рубльов". Однак Центробанк Росії відкликав у нього ліцензію в червні цього року.

"Ми завжди попереджали: карту якої платіжної системи ти б не оформив, її дія все одно буде обмежена. Ні Visa, ні MasterCard, випущені в Генбанку, не працюватимуть поза територією Росії. З цієї ж причини цими картами ти не зможеш оплатити покупку на eBay або Amazon. Водночас у російських інтернет-магазинах Visa, MasterCard і карти системи "Мир" працюють чудово. AliExpress наші карти приймають", - пояснив співрозмовник видання у "Генбанку".

Як зазначав OBOZREVATEL, Visa і MasterCard повідомили про згортання роботи у Криму в грудні 2014 року після введення санкцій США, що забороняють американським компаніям надавати послуги на окупованій території півострова.

1 квітня 2015 року в Росії та на території анексованого Криму запрацювала національна система платіжних карт, що мала на увазі створення внутрішньоросійської системи обробки платежів за пластиковими картками. Міжнародні системи, які хотіли працювати в РФ, мали обробляти платежі всередині Росії, разом з тим як раніше інформація про транзакції оброблялася в процесинговому центрі поза межами країни.

Це дозволило жителям Криму продовжувати користуватися картами Visa й MasterCard, випущеними російськими банками.