МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

Блокада в дії: Росія відрізала Крим від всесвітньої платіжної системи

29.5тЧитати новину російською

В анексованому Росією Криму повністю припинили випуск та обслуговування карток Mastercard і Visa.

Остання кредитна організація АТ "Генбанк", яка підтримувала системи, відмовилася від їхнього обслуговування, передає Reuters.

"Якщо ви ще не отримали нову карту "Мир", то необхідно терміном до 14 серпня 2018 року одержати її в офісі АТ "Генбанк", де вам раніше видавали карту платіжної системи Visa Int. або MasterCard", - повідомила прес-служба установи.

Зазначається, що заміни карт будуть безкоштовними. Платіжна система "Мир" розроблена в Росії і нібито не залежить від інших платіжних систем.

Водночас, як зазначає ВВС, насправді, розплатитися цими картами за кордоном не вийде, оскільки "Генбанк" перебуває під санкціями США і ЄС.

Новини
"Назустріч епідеміям": з'явилися фото Криму на межі катастрофи

Працівниця кол-центру "Генбанку" розповіла агентству, що рішення про припинення роботи з Visa і MasterCard ухвалили в зв'язку із введеними за анексію Криму в 2014 році санкціями щодо російських банків. До 2017 року крім Генбанку карти Visa і MasterCard випускав тільки банк "Рубльов". Однак Центробанк Росії відкликав у нього ліцензію в червні цього року.

"Ми завжди попереджали: карту якої платіжної системи ти б не оформив, її дія все одно буде обмежена. Ні Visa, ні MasterCard, випущені в Генбанку, не працюватимуть поза територією Росії. З цієї ж причини цими картами ти не зможеш оплатити покупку на eBay або Amazon. Водночас у російських інтернет-магазинах Visa, MasterCard і карти системи "Мир" працюють чудово. AliExpress наші карти приймають", - пояснив співрозмовник видання у "Генбанку".

Як зазначав OBOZREVATEL, Visa і MasterCard повідомили про згортання роботи у Криму в грудні 2014 року після введення санкцій США, що забороняють американським компаніям надавати послуги на окупованій території півострова.

1 квітня 2015 року в Росії та на території анексованого Криму запрацювала національна система платіжних карт, що мала на увазі створення внутрішньоросійської системи обробки платежів за пластиковими картками. Міжнародні системи, які хотіли працювати в РФ, мали обробляти платежі всередині Росії, разом з тим як раніше інформація про транзакції оброблялася в процесинговому центрі поза межами країни.

Це дозволило жителям Криму продовжувати користуватися картами Visa й MasterCard, випущеними російськими банками.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкти
КримбанкVISAРосія
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
13
42
Смішно
17
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mazur Igor
Mazur Igor
Русня! Ваш президент Путин - вонючий педофил. Мальчикам животики лижет. Видео на ютубе. Это забавнее чем Крым.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
rauschensky felix
rauschensky felix
Mazur Igor, да пох...главное что он чушкарей ебет.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
rauschensky felix
rauschensky felix
в ближайшие месяце в российских аэропортах, куда садятся международные суда сделают возможность для нерезидентов в течении нескольких минут выпустить карту "мир" и перевести на нее деньги. это дает возможность путешествовать по всей россии в том числе и в крыму. какелы не понимают зачем был сделан этот шаг, так как по своей природной тупости не могут расчитать на 2-3 шага вперед. а будет вот что: любой приезжающий в россию иностранец сможет БЕСПЛАТНО заказать себе эту карту и путешествовать в крыму без пачек наличности. так как виза и мастер иностранных банков в крыму не обслуживаются.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Всё работает! Хватит брехать! Пишу из Крыма, отвечаю за свои слова. Не везде, не в каждом магазине есть терминалы по оплате картой, но где они есть (более половины торговых точек) принимают практически все карты, и тем более карты Сбербанка РФ.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
9
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
СвоЙский МакСим, Так и пусть себе в Крыму работает, а чем ты в Гейропе или США рассчитываться будешь?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги