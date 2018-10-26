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Блокада Азовського моря: озвучені колосальні втрати України

14.3тЧитати матеріал російською

Українські порти зазнали більше мільярда гривень збитку через дії Росії в Азовському морі.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає Радіо Свобода. За його словами, у зв'язку із блокадою Маріупольський порт був змушений перейти на чотириденний робочий тиждень.

"Маріупольський порт був змушений перейти на чотириденний робочий тиждень. Ми бачимо постійні зупинки українських, іноземних кораблів у Азовському морі, Керченській протоці, аж до того, що судновласники зазнають збитків через простій кораблів. Це близько 15-50 тисяч доларів на добу. Середній час затримки (кораблів. — Ред.) досягає більше 30 годин, і це втрати не тільки України, але і європейських платників податків, оскільки продукція з цих портів йшла на ринки Європи", — пояснив міністр.

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Нагадаємо, з весни 2018 року російські силовики почали затримувати і перевіряти судна, що прямують у порти Маріуполя і Бердянська, що істотно зашкодило економіці регіону.

6 вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення направити військові кораблі для захисту національних інтересів країни. Зі свого боку президент України Петро Порошенко на сесії Генасамблеї ООН попереджав, що Росія має намір окупувати Азовське море.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до влади Євросоюзу передбачити посилення санкцій проти Росії в разі ескалації в Азовському морі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Омелян
Місце
Україна
Об'єкт
Міністерство інфраструктури
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Нацик Омелян так за гейропку переживает,аж жуть,не было бы выгодно ваши сляпы по дешовке у вас покупать все бы давно хуй забили на ваш металл,а так берут пока демпингуете,рабовластникам по хер интересы свинофермы,главное что бы самим навариться.
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Дейман Алон
Дейман Алон
Уже неоднократно говорилось, что пора сделать судоходный канал между Украиной и Крымом как раз для прохождения судов в порты Бердянска и Мариуполя и послать тем самым на хуй Залупутина вместе с Педерашкой.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Дейман Алон, так в чем проблема? Ваши предки, древние укры, вон цельное море выкопали! Так что лопаты в руки и вперед! Все лучше чем с кастрюлями на башке на майдане скакать
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Дейман Алон, лопату - в руки и вперед... трепло хохложопое.
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Доу Джон
Доу Джон
Та не переживайте так пан Омелян. Продадите "Норд'' и покроете все убытки))).
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