Блокада Азовського моря: озвучені колосальні втрати України

Українські порти зазнали більше мільярда гривень збитку через дії Росії в Азовському морі.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, передає Радіо Свобода. За його словами, у зв'язку із блокадою Маріупольський порт був змушений перейти на чотириденний робочий тиждень.

"Маріупольський порт був змушений перейти на чотириденний робочий тиждень. Ми бачимо постійні зупинки українських, іноземних кораблів у Азовському морі, Керченській протоці, аж до того, що судновласники зазнають збитків через простій кораблів. Це близько 15-50 тисяч доларів на добу. Середній час затримки (кораблів. — Ред.) досягає більше 30 годин, і це втрати не тільки України, але і європейських платників податків, оскільки продукція з цих портів йшла на ринки Європи", — пояснив міністр.

Нагадаємо, з весни 2018 року російські силовики почали затримувати і перевіряти судна, що прямують у порти Маріуполя і Бердянська, що істотно зашкодило економіці регіону.

6 вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення направити військові кораблі для захисту національних інтересів країни. Зі свого боку президент України Петро Порошенко на сесії Генасамблеї ООН попереджав, що Росія має намір окупувати Азовське море.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до влади Євросоюзу передбачити посилення санкцій проти Росії в разі ескалації в Азовському морі.