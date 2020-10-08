Блогер викрив міф російської пропаганди про Україну

Російське телебачення в черговий раз заявляє, що Київ замерзне без газу, водночас "Газпром" збільшив транзит через Україну до максимуму.

"Російське ТБ: перекриємо вентиль, Україна замерзне, розвалиться. "Газпром" збільшив транзит через Україну", – пише в Twitter блогер Денис Казанський.

Зокрема, обсяг транзиту російського газу через газотранспортну систему України досяг 40 млрд куб. м з початку року.

Такий обсяг є максимумом, який передбачений контрактом з "Газпромом" на весь 2020 рік.

Таким чином, транзит здійснюється у добовому режимі 174 млн куб. м.

Російське телебачення в черговий раз заявляє, що Київ замерзне без газу

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський монополіст "Газпром" приготувався до різкого падіння попиту на експорт газу через пандемію коронавірусу та економічну кризу. За оцінками компанії, падіння складе 16,4%.