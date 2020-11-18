Блогерка розповіла, як правильно вибирати масло

Нутриціолог Анна Микільська заявила, що є всього кілька критеріїв, за якими необхідно "фільтрувати" масло.

Зокрема, йдеться про якість і температуру димлення. Про це Микільська повідомила в Instagram.

"Якість – проходження маслом процесів рафінації або дезодорування. У першому випадку з масла видаляють фосфоліпіди (змішуючи з фосфорною кислотою) та інші жирні кислоти і домішки (змішуючи з розчином гідроксиду натрію) і "відбілюють" глиною. У другому – з масла при високих температурах випарюють кислоти, які в початковому вигляді визначають смак, колір і аромат масла", – пише нутриціолог.

За її словами, якщо брати масло, то тільки холодного віджиму, а краще сировидавлене.

"Температура горіння (точка димлення) – межа в градусах, після якого масло починає окислюватися і виділяти канцерогенні речовини. Чим менше вільних жирних кислот, тим вища ця точка", – резюмувала Микільська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні до 70% масла – підробка. У молочний жир додають рослинний, через що виникають трансжири. Справжнє масло має бути твердим, коштувати не менше 40 грн за пачку, а на упаковці має бути написано "масло вершкове".

П'ять молочних компаній викрили на підробці масла. Антимонопольним комітетом було проведено масштабне дослідження, яке визначило 5 фірм, які торгують фальсифікатом.