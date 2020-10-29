Блогер показав "високу" якість доріг у "ДНР"

Роман Груша Економіка 00:40, 30.10.2020

Блогер Денис Казанський показав якість доріг на окупованій території Донецької області – дорожнє покриття перебуває в поганому стані.

"Дороги молодої "республіки". Дебальцеве – Красний Луч", – пише він у Twitter.

Якість доріг у "ДНР" також висміяли користувачі мережі.

"Впізнаю Росєю. Частково вони отримали те, чого хотіли: убиті заводи й дороги такі ж, як і те недоутворення, до складу якого вони хотіли вступити", – заявив garond.

"Ними що, танки їздили!?" – поставив запитання Citolis.

"Нехай полем їдуть! Там є що розмінувати", – резюмував Atman.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на окупованій території Донецької області працівники Єнакіївського металургійного заводу провели мітинги з вимогами погасити заборгованість за заробітною платою. На акцію протесту зібралися працівники кількох цехів.

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