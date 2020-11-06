Блогер показала на відео 'грязьові' дороги в Криму

Якість доріг в окупованому Криму відобразили на відео – дорожнє покриття знаходиться у поганому стані.

Зокрема, блогер RoksolanaToday & КримUA показала кадри з селища Давидівка, яке розташоване недалеко від Сімферополя. Відповідне відео було опубліковано в Twitter.

"І бочка синя, і бруд прекрасний – усі символи гавані рідної!" – іронізує блогер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Сімферополі (територія окупованого Криму) місцеві жителі можуть знову почати отримувати брудну воду. Це може трапитися через підвищення каламутності в Аянському водосховищі.