Блогерка показала, чим харчувалися люди в СРСР: фотофакт

Блогерка Тамара Гіль заявила, що в СРСР можна було придбати макарони різної якості.

Були вищого й першого сорту з твердих сортів пшениці, а були дешевші – другого і третього сорту з пшениці нижчим класом. Про це вона написала у Twitter.

"Я от чомусь із дитинства запам'ятала відмінну яєчну вермішель у картонному упакуванні", – зазначила користувачка.

Водночас у Радянському Союзі у другій половині 1980-х років ковбасу другого сорту продавали по половині кілограма в одні руки.

Також блогер Максим Мирович пояснив, що радянське громадське харчування являло собою досить жалюгідне видовище. У радянських їдальнях крали багато продуктів, тому багато страв виходили зовсім не такими, як того вимагає рецептура.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у мережі показали, як проходив типовий сніданок у СРСР. Зокрема, судячи з кадру з радянського фільму "Афоня", сніданок у ті часи зазвичай складався з несвіжого хліба, солі з консервної банки й макаронів в алюмінієвій каструлі.