Бізнесмен пояснив, чому вакцину від коронавірусу отримають тільки багаті країни

Екс-президент "Київстару" Петро Чернишов заявив, що з вакциною Pfizer від коронавируса є проблема – її потрібно зберігати і перевозити при температурі -80 градусів.

"Мені здається, такого сильно холодного логістичного ланцюжка в бідних країнах не існує. І якщо саму вакцину в перший рік обіцяють продавати за розумною ціною, то супер-мега морозильники ніхто так продавати не обіцяє", – пише Чернишов на Facebook.

За його словами, потужності таких компаній вже викуплені на роки вперед і не бідними країнами.

"Так що раджу чекати вакцини від шведсько-британської фармацевтичної компанія AstraZeneca або одну з трьох китайських. І одну з них треба робити в Україні, отримавши технологію від власника прав", – резюмував Чернишов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англо-шведська компанія AstraZeneca почала прискорену перевірку своєї вакцини проти COVID-19. Цей підхід розроблено для прискорення оцінки перспективних ліків або вакцин під час надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я.

Також стало відомо, що вакцина проти COVID-19, розроблена американською фірмою Pfizer і німецькою компанією BioNTech, не буде доступна для всіх найближчим часом.