Бізнесмен Чичваркін розповів, як лікувався від коронавірусу

Економіка 14:35, 16.05.2020

Російський бізнесмен, співзасновник і колишній власник "Євросєті" бізнесмен Євген Чичваркін перехворів на коронавірус.

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Про це він повідомив в своєму Instagram, опублікувавши результати тесту.

У коментарях Чичваркін розповів про те, як протікала його хвороба. "Слабкість, сонливість, невелика температура. Я повірити не міг, що це той самий (вірус). Потім пропав нюх, через десять днів почав повертатися", – написав він.

Чичваркін перехворів коронавірусів

За словами Чичваркіна, він перехворів коронавірусом у легкій формі ще півтора місяці тому. "Переніс на ногах, бокс, велик, вино", – заявив він, додавши, що лікувався "вітамінчиками і старим добрим пеніциліном". Діти бізнесмена, за його словами, не заразилися.

Чичваркін з кінця 2008 року живе у Великобританії, де займається винним і ресторанним бізнесом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, задишка є найсерйознішим симптомом важкої форми коронавірусної пневмонії. За її наявності хворого необхідно терміново госпіталізувати.

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Економіка

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