Бізнес зупинився: економіст вказав на ключову відмінність кризи через коронавірус

Світова криза через пандемію коронавірусу характеризується шаленим зростанням рівня безробіття, чого не було під час останніх декількох економічних криз.

Про це написав у своєму блозі на OBOZREVATEL партнер компанії стратегічних комунікацій CFC Big Ideas, Магістр міжнародної політичної економіки Лондонської школи економіки Василь Мірошниченко.

За його словами, через COVID-19 індустрії подорожей, туризму, ресторанів, роздрібної торгівлі чекає катастрофа.

Він підкреслив, що економіки окремих країн та глобальна економіка загалом потрапили в зону турбулентності.

"Якщо країни, які генерують понад 50% світового ВВП, та знаходяться на повному карантині, то негативних наслідків для бізнесу буде значно більше, ніж під час минулих рецесій. Внаслідок фінансової кризи 2008 року річні продажі американських компаній впали на 15%. Цього разу падіння може досягти усіх 50%. В деяких секторах – а це індустрія подорожей, туризму, ресторанів, роздрібної торгівлі – катастрофа, цей бізнес просто зупинився. Продажі он-лайн – це досить невеликий відсоток від того, що продається загалом, а невпевненість в завтрашньому дні паралізує нові покупки", – пояснив експерт.

Криза через коронавірус скріншот

На його думку, в світовій торгівлі відбуваються процеси, які нівелюють попередні досягнення у лібералізації світової торгівлі.

"Держави вдаються до політики економічного націоналізму, встановлюючи обмеження на експорт певних товарів, мотивуючи це питаннями національної безпеки. До всього цього додається високий рівень безробіття. У США, які розгорнули безпрецедентну допомогу бізнесу, виділивши 2,3 трлн доларів на порятунок своєї економіки, вже 10 мільйонів людей зареєструвалися на отримання соціальної допомоги по безробіттю. Це шалене зростання рівня безробіття, чого не було під час останніх декількох економічних криз", – пояснив Мірошниченко.

Він спрогнозував, що найбільше постраждає малий бізнес, який не має доступу до фінансування.

"Цікаво, що із 350 мільярдів доларів, які виділив уряд США на підтримку малого бізнесу, наразі розподілено лише 1.5%. Так само повільно виділяються кошти і в інших країнах, адже державні органи не були готові до тих завдань, з якими вони зіткнулися цього разу", – резюмував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв’язку з поширенням COVID-19 на території України Кабінет міністрів вніс зміни до програми "Доступні кредити "5-7-9", яка спрямована на подолання наслідків пандемії. У такий спосіб на період карантину введено кредитні канікули для бізнесу.

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