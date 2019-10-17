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17 жовтня • оновлено в 12:58
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Бізнес поліпшив прогноз щодо гривні: скільки коштуватиме долар

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Українські компанії поліпшили очікування щодо економічного зростання країни і прогнозують суттєво нижчу інфляцію і меншу девальвацію гривні.

Тривале збереження сприятливої ситуації на валютному ринку обумовлює подальше поліпшення девальваційних очікувань бізнесу. Про це свідчать результати щоквартального опитування керівників компаній, яке проводить Національний банк України.

Зокрема, протягом наступних 12 місяців підприємці очікують курс гривні на рівні 27,96 грн/$, тоді як у попередньому кварталі цей показник становив 28,82 грн/$.

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При цьому майже третина компаній очікують, що курс не перевищить 27 грн/$.

Одночасно з цим бізнес прогнозує інфляцію через 12 місяців на рівні 6,9% (у другому кварталі – 7,7%, в першому – 9%).

Також істотно зросла частка респондентів, які вважають, що зростання споживчих цін за рік не перевищить 7,5% (до 54,5% з 45,5% у другому кварталі).

Бізнес поліпшив прогноз щодо гривні: скільки коштуватиме долар

Поліпшення інфляційних очікувань бізнесу спостерігається третій квартал поспіль.

Тривале збереження сприятливої ситуації на валютному ринку обумовлює подальше поліпшення девальваційних очікувань

Тривале збереження сприятливої ситуації на валютному ринку обумовлює подальше поліпшення девальваційних очікувань

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міжнародний валютний фонд прогнозує, що до кінця 2019 року долар буде коштувати в середньому 26,75 грн/$.

  • У 2020 році МВФ очікує, що гривня "просяде" до 27,72 грн/$, а в 2021 році гривня буде коштувати 28,7 грн/$.

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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