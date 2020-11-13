Бізнес на короткому повідці, – експерт розкритикував карантин вихідного дня в Україні

Викладач Києво-Могилянської та Львівської бізнес-шкіл Валерій Пекар заявив, що карантин вихідного дня є лише копіюванням того, що роблять інші країни. Однак головного сенсу запровадження обмежень ніхто не бачить.

“Справа в тому, що сам по собі карантин не є засобом боротьби з епідемією. Він не лікує, він є засобом відтермінування. Карантин запроваджується на певний час для того, щоб виграти час, стратегічний ресурс, щоби протягом цього часу уряд встиг зробити щось”, – повідомив Пекар в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За його словами, нині є великі проблеми з лікарями, ліками, киснем, кількістю ліжок. Можна запровадити карантин, щоб виграти час на вирішення цих проблем.

"Але просто запроваджувати карантин нічого не роблячи, а просто тримаючи цей час бізнес на короткому повідці, це означає те, що називається каргокульт. Ми копіюємо те, що роблять інші країни зовні, але не робимо насправді ті глибокі речі, які за тим криються. Ми бачимо зовнішні речі, копіюємо їх, і з чужого досвіду не бачимо головного сенсу, заради чого це все робиться", – резюмував Пекар.

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