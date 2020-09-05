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Бізнес ініціює створення антирейдерської ради

Марія Шевчук
Марія Шевчук
Розслідування
1,6 т.
Бізнес ініціює створення антирейдерської міжвідомчої ради

Бізнес ініціює створення антирейдерської міжвідомчої ради. Стопкор

Бізнес ініціює створення антирейдерської міжвідомчої ради при президентові України аби захиститись від кримінального тиску і корупційних посягань та захоплень.

Одна з ініціаторок – бізнесвумен і меценатка Людмила Русаліна, яка четвертий рік потерпає від погроз, шантажу, фізичного насилля, замовних кримінальних справ і погроз вбивством.

Її бізнес-партнер Петренко шантажує і залякує директорів компанії, шість разів намагався провести незаконне зібрання засновників, натравлював тітушок на журналістів. І це лише один з випадків, який після оприлюднення та підтримки державних структур, що створювались для захисту інтересів бізнесу, вдалося зупинити. Замовне кримінальне провадження проти Русаліної закрили.

Але не завжди вертикаль правоохоронних органів діє в інтересах підприємців. За даними бізнес-омбудсмену України у структурі звернень лише за другий квартал 2020 року близько 12% стосуються бездіяльності системи, яка часто "кришує" злочини пов’язані з рейдерством.

"Ми за про активним діям в антирейдерських ініціативах, ми за ініціативи, які допомагають бізнесу. Ми готові ділитися досвідом і готові брати участь в таких ініціативах", – повідомила представник ради бізнес-омбудсмена, Марина Павленчик.

Такої ж думки і Микола Стефанчук, народний депутат, автор “антирейдерського” законопроекту. З його слів, вже розроблено чіткий механізм роботи антирейдерської ради, аби якісно доповнити вертикаль подібних державних структур.

"Ми хочемо подякувати, що ця ініціатива була підтримана. Ми отримали лист від адміністрації президента з позитивним висновком", – зазначила бізнесвумен і меценатка Людмила Русаліна.

Учасники круглого столу, який організував медіацентр "СтопКор", покладають надії не лише на профільні структури Офісу Президента України, адже зараз у Верховній Раді активно працюють над удосконаленням антирейдерського законодавства. Основна мета – зупинити чорних реєстраторів, злочинців та рейдерів, які зловживають прогалинами в існуючих законах і часто лишаються без покарання.

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  2. Розслідування