Бізнес ініціює створення антирейдерської ради

Бізнес ініціює створення антирейдерської міжвідомчої ради при президентові України аби захиститись від кримінального тиску і корупційних посягань та захоплень.

Одна з ініціаторок – бізнесвумен і меценатка Людмила Русаліна, яка четвертий рік потерпає від погроз, шантажу, фізичного насилля, замовних кримінальних справ і погроз вбивством.

Її бізнес-партнер Петренко шантажує і залякує директорів компанії, шість разів намагався провести незаконне зібрання засновників, натравлював тітушок на журналістів. І це лише один з випадків, який після оприлюднення та підтримки державних структур, що створювались для захисту інтересів бізнесу, вдалося зупинити. Замовне кримінальне провадження проти Русаліної закрили.

Але не завжди вертикаль правоохоронних органів діє в інтересах підприємців. За даними бізнес-омбудсмену України у структурі звернень лише за другий квартал 2020 року близько 12% стосуються бездіяльності системи, яка часто "кришує" злочини пов’язані з рейдерством.

"Ми за про активним діям в антирейдерських ініціативах, ми за ініціативи, які допомагають бізнесу. Ми готові ділитися досвідом і готові брати участь в таких ініціативах", – повідомила представник ради бізнес-омбудсмена, Марина Павленчик.

Такої ж думки і Микола Стефанчук, народний депутат, автор “антирейдерського” законопроекту. З його слів, вже розроблено чіткий механізм роботи антирейдерської ради, аби якісно доповнити вертикаль подібних державних структур.

"Ми хочемо подякувати, що ця ініціатива була підтримана. Ми отримали лист від адміністрації президента з позитивним висновком", – зазначила бізнесвумен і меценатка Людмила Русаліна.

Учасники круглого столу, який організував медіацентр "СтопКор", покладають надії не лише на профільні структури Офісу Президента України, адже зараз у Верховній Раді активно працюють над удосконаленням антирейдерського законодавства. Основна мета – зупинити чорних реєстраторів, злочинців та рейдерів, які зловживають прогалинами в існуючих законах і часто лишаються без покарання.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!